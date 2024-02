Iván Ania: "Estoy centrado en hacerlo lo mejor posible con el Córdoba CF"

Feliz y contento. Iván Ania dejó un mensaje muy claro en la previa del encuentro que disputará este domingo en El Arcángel el Córdoba CF ante el Atlético de Madrid B. El de Oviedo apuntó que "si miras mi contrato tengo un año y otro opcional en caso de ascenso y en mi cabeza tengo dos años de contrato". "Estoy muy a gusto en el día a día y me siento valorado", comentó el asturiano sobre el momento que vive en su primer curso en la entidad blanquiverde.

Situado cuarto y en zona de play off, Iván Ania tiene claro cuál es el objetivo del Córdoba CF. "Mi situación es que estoy muy a gusto, muy cómodo en el día a día y las cosas están saliendo", explicó el técnico ovetense tras ser preguntado por las declaraciones de Antonio Fernández Monterrubio que señaló en el balance de cierre del mercado invernal que estaban "muy cómodos" con el trabajo del preparador asturiano.

Con un mensaje muy contundente, Ania solo piensa en seguir trabajando y en cumplir con el gran reto que tiene encima de la mesa con el Córdoba CF: devolverlo al fútbol profesional. "Si miras mi contrato tengo un año y otro opcional en caso de ascenso, pero en mi cabeza tengo dos años. El mensaje es el mismo y lo vamos a conseguir". "Estoy muy a gusto en el día a día, en el trato con Raúl, con Juan y con Antonio. Tenemos relación fluida y estoy contento porque me siento a gusto, valorado y eso es importante para poder trabajar", aclaró el de Oviedo.

Con Castellón e Ibiza en la pelea por el primer puesto, Ania también mandó el mismo mensaje que hizo el consejero delegado del Córdoba CF el pasado martes y es que "mientras haya puntos suficientes" aún se puede optar a todo. No obstante, el asturiano explicó que el ascenso se puede conseguir "de dos maneras, directo o a través del play off".

Con el objetivo claro, Iván Ania apuntó que "no hablamos de ello, pero en nuestra cabeza sí está desde el principio". "Sería de tontos no tenerlo en la cabeza, es un objetivo que queremos conseguir y estoy convencido de que tenemos posibilidades de conseguirlo", comentó el técnico de un Córdoba CF que sueña con el retorno a Segunda División cinco años después.

Sobre una posible renovación, Ania fue también muy contundente: "No pienso ni en ello porque estoy centrado en entrenar y en cada partido". "En mi cabeza tengo otro año más de contrato", reiteró el técnico de Oviedo, que explicó que ya vivió "otra situación igual en el Racing", con el que tenía un año más en caso de ascenso -objetivo que logró con el cuadro santanderino-, por lo que "lo mismo que pensaba allí lo pienso aquí".

Con algunos jugadores con oferta de renovación y también con la de rivales para ir a otros clubes al término de sus respectivos contratos, Iván Ania fue cuestionado por si llamaron a su puerta por los buenos resultados cosechados con el Córdoba CF: "Es algo en lo que no estoy ni metido. Me preocupa cero". "Me preocupa hacerlo bien y conseguir el objetivo", señaló el de Oviedo, que solo tiene en su mente dar el salto de categoría con la entidad blanquiverde.

También explicó que "el mundo del entrenador y del jugador es totalmente distinto. Los entrenadores no tienen nada que ver con las ofertas de los jugadores". "Estoy centrado en el Córdoba CF, en hacerlo lo mejor posible y estoy muy a gusto. Me siento querido y valorado", señaló el preparador asturiano antes de salir con una sonrisa de la sala de prensa del estadio de El Arcángel, donde el domingo buscará tres puntos en busca de ese deseado reto que tiene para esta temporada.