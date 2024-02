Mejorar los números en El Arcángel, el objetivo del Córdoba CF

El desenlace de la Primera Federación en esta 2023-2024 queda lejos, pero lo que está claro es que el Córdoba CF se está ganando estar entre los candidatos al ascenso de categoría a final de temporada. Sus números y posición en la clasificación del Grupo 2 así lo demuestran: los blanquiverdes actualmente son cuartos, con un total de 41 puntos sumados tras 22 jornadas disputadas, y mantienen por ahora plaza de play off con un colchón de nueve puntos sobre el sexto (Algeciras).

Sin embargo, el ascenso directo lo tienen los de Iván Ania a un distancia considerable: 12 puntos. El Castellón, líder, y el Ibiza, segundo clasificado, están muy lejos de los blanquiverdes. Sus 53 puntos parecen difíciles de alcanzar, aunque no son imposibles dado que todavía faltan 15 jornadas por disputarse, es decir, 45 puntos en juego. De hecho, el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, dejó claro el pasado lunes durante el balance del mercado invernal que no renuncia "a nada".

"Pensamos en seguir ganando partidos. No renunciamos a nada. Si no llegamos a la primera posición, queremos estar en las mejores situaciones físicas y técnicas para afrontar el play off", añadió el consejero delegado del Córdoba CF, señalando además que, aunque quedar primero "está lejos", todavía "quedan cuatro meses" de competición para pelear por subir de forma directa.

Para ello, sin embargo, el Córdoba CF tiene una tarea pendiente que es la que más factura le ha pasado durante la temporada: mejorar los números en El Arcángel. Los de Ania son actualmente el quinto mejor local del Grupo 2 de la Primera Federación empatado con el Alcoyano, que también ha sacado 20 puntos en once partidos jugados en casa (los de Alcoy son sextos por su gol average de +4 frente al +8 de los blanquiverdes). El bagaje del CCF en casa es de seis encuentros ganados, dos empatados y tres perdidos.

Por encima del Córdoba en esa tabla de mejores equipos jugando como local del Grupo 2 está el Recreativo de Huelva con 21 puntos (seis victorias, tres empates y tres derrotas); el Málaga, también con los mismos números que los onubenses; el Ibiza, con un total de 28 puntos (nueve triunfos, un empate y tan solo una derrota); y el líder jugando como local es el Castellón con pleno de partidos ganados: once de once (33 puntos).

Estas estadísticas demuestran cómo la solidez jugando en casa del Ibiza y el Castellón están marcando la diferencia y, por tanto, esa ventaja de puntos que mantienen ambos conjuntos con el resto de perseguidores en la clasificación. Y es que, si el Córdoba CF no los alcanza, es por esos puntos que se ha dejado atrás en sus partidos en El Arcángel, ya que sus números lejos del feudo cordobés son excepcionales teniendo en cuenta los alicientes negativos que conlleva jugar como visitante.

El Córdoba CF es el segundo mejor equipo del Grupo 2 lejos de casa. A domicilio los blanquiverdes también han disputado once partidos esta temporada y en total han sumado 21 puntos, es decir, uno más que en los once jugados como locales. El bagaje a domicilio del CCF es de seis triunfos, tres empates y solo dos derrotas, una menos que en casa. En la faceta goleadora ambos registros son bastante similares: 18 goles marcados y 10 encajados en el feudo cordobesista; y 18 realizados y solo nueve recibidos como visitante.

Tan solo el Ibiza mejora los números de los de Iván Ania en partidos como visitante: 25 puntos tras siete victorias, cuatro empates y cero derrotas. El Málaga, eso sí, comparte números con los blanquiverdes, aunque es el tercero mejor por tener un gol menos en su goal average. Por detrás, el cuarto mejor, está el arrollador Castellón, que lejos de Castalia no está teniendo tanta solvencia: seis triunfos, dos empates y tres derrotas.

De ahí que, siendo tan solvente como es el Córdoba CF lejos de El Arcángel, la tarea pendiente para Iván Ania se ha convertido en mejorar los números como local. El feudo blanquiverde debe ser un fortín si los blanquiverdes quieren aspirar al ascenso por la vía rápida. Al menos, a medio plazo, el calendario les es bastante favorable, ya que los rivales que van a visitar Córdoba próximamente están todos peleando por la permanencia en la categoría de bronce.

En primer lugar, el Atlético de Madrid B, que visita El Arcángel este domingo (20:00). Tras jugar en Ceuta, la siguiente jornada le tocará al Melilla pasar por el feudo cordobés, que es el penúltimo clasificado actualmente. Justo por encima en la tabla tiene al Atlético Baleares, que será el siguiente equipo en visitar El Arcángel el 10 de marzo. Lo harán también el San Fernando, el Alcoyano, el Málaga, Atlético Sanluqueño y el Algeciras en la última jornada. El calendario es factible en casa, aunque eso sí, en las segundas vueltas todos se juegan más que tres puntos.