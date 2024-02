El Córdoba CF hace balance del mercado de fichajes: "Tenemos mejor plantilla que en diciembre"

Satisfacción en la planta noble de El Arcángel tras el cierre del mercado de fichajes del Córdoba CF. Antonio Fernández Monterrubio, el CEO del club, y Raúl Cámara, secretario técnico, pasaron revista a las operaciones concretadas y a las expectativas que tiene el equipo en este tramo definitivo de la temporada. "Tenemos mejor plantilla que en diciembre", aseguró Monterrubio en su balance general de un mercado cuya actividad se concentró en los últimos días.

Con el director deportivo del club, Juan Gutiérrez Juanito, en un atasco enorme fruto de las protestas del sector agrario, los otros dos integrantes de la comisión deportiva, se mostraron "contentos" con el trabajo realizado, que consideran que eleva el nivel de la plantilla y las opciones con las que cuenta el entrenador, Iván Ania.

"Estamos contentos, pensamos que tenemos mejor plantilla que en diciembre, el míster tiene más alternativas y hemos cubierto las dos posiciones que considerábamos que teníamos más descubiertas", aseguró Monterrubio.

"Eso no quiere decir que no hayamos valorado otras opciones, pero hemos dicho varias veces que no vamos a traer jugadores por traer. Para eso, vamos a apostar por la gente de la cantera, que están dando un rendimiento óptimo. Eso es filosofía del club y es innegociable. Si pensamos que no hay nada en el mercado que mejor la plantilla, apostamos por nuestra cantera", apostilló el CEO.

Como balance de las operaciones realizadas, el máximo responsable de la entidad explicó que se han producido dos salidas (poniendo entre comillas la de Gudelj): "Christian Delgado y Dragi; y dos entradas, las de Leiva y Martínez. Además, tenemos una entrada más que es la de Mati Barboza, que aprovecho para felicitarlo porque su irrupción en el primer equipo ha sido importante. Esperamos también la entrada de Adri Castellano, cuya aportación debe ser importante".

Monterrubio defendió que, con esos mimbres, "no es una plantilla tan corta" la del Córdoba CF. "Tenemos 17 sénior más cuatro sub 23 y ahora con Mati somos 22. Esa plantilla pensamos que tiene más ventajas que inconvenientes, porque todos los jugadores son y se sienten importantes. La gestión del vestuario es más fácil y el grupo está más cohesionado. Además, abrimos paso a los jugadores de la cantera", añadió.

También destacó Monterrubio que varios jugadores del Córdoba CF han tenido ofertas para salir: "Es importante que seis o siete jugadores han recibido ofertas para salir en este mercado y todos están hoy con nosotros. Es un dato bastante relevante".

La realidad del Córdoba CF

El mandatario blanquiverde fue directo al posicionar en qué mercado se movía el Córdoba CF. "La realidad del mercado es que la marca Córdoba CF nos ayuda muchísimo a traer jugadores. Somos una marca referente y diferenciadora en la categoría, pero estamos en Primera Federación y eso nos condiciona a la hora de traer jugadores. El perfil al que queremos acceder es el de futbolistas con nivel para Segunda División y muchos de ellos priorizan jugar ahí antes que en Primera Federación. Esa es una realidad que tenemos y una limitación. Pese a ello, convencemos a muchos jugadores con nivel de Segunda o Primera División para que estén con nosotros", enfatizó.

"Ante esas limitaciones y el proyecto que queremos hacer, que queremos que sea sostenible, pensamos en la cantera. Tenemos entre ocho y diez jugadores del filial en dinámica del primer equipo, en función de las necesidades de Iván Ania. Seis jugadores del filial han debutado en el primer equipo. Tenemos nueve jugadores del juvenil con contrato profesional", desgranó Monterrubio, que considera que "son datos que reflejan lo que estamos haciendo, no solo decimos una cosa, sino que los datos refrendan lo que queremos hacer".

Por todo ello, el CEO del club aseguró que en la comisión deportiva están "muy satisfechos del mercado de invierno que hemos hecho". "Ha sido un mercado duro, en el que de 31 días sobran 28, porque todo se mueve en tres o cuatro días. No quiero que suene de excusa, pero estamos en Primera Federación. Hemos estado atentos, hemos buscado el momento y hemos esperado lo que considerábamos suficiente para conseguir las mejores opciones para nuestro equipo", concluyó.