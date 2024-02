Álex Sala y la importancia de la portería a cero para el Córdoba CF

El Córdoba CF tiene los cinco sentidos puestos en el duelo del próximo domingo ante el Atlético de Madrid B (El Arcángel, 20:00), cita correspondiente a la jornada 23 del Grupo 2 de la Primera Federación. Los blanquiverdes reciben al filial colchonero en muy buena forma tras vencer con solvencia la semana pasada al Linares en Linarejos (0-2). Un choque en el que Álex Sala fue uno de los protagonistas, pues salió como titular después de haber sido suplente en los siete encuentros anteriores en los que entró en la lista de convocados.

El centrocampista catalán comenzó la temporada siendo indiscutible en el once de Iván Ania. Sin embargo, Sala perdió protagonismo. De hecho, no era titular desde el 7 de octubre, cuando el Córdoba cayó por la mínima como visitante ante el Algeciras (jornada siete). En Linarejos regresó al once inicial tras las bajas de Isma Ruiz y de Recio, completó los 90 minutos y se mostró a buen nivel tras haber superado a principios de año una lesión de varias semanas.

De ahí que confesara este jueves tras el entrenamiento que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva que está "contento por volver con el equipo" después de un arranque de la segunda vuelta liguera en el que pasó por "momentos difíciles" a causa de sus problemas físicos. "Estoy recuperado y contento de haber podido volver y ayudar al equipo", destacó el centrocampista barcelonés, que, dejando a un lado su buen momento en lo personal, deseó que el equipo "siga con estos resultados" y mantenga "la racha".

Son cuatro partidos los que lleva sin perder el cuadro de Iván Ania de forma consecutiva. Una dinámica positiva que tiene como principal culpable a la defensa cordobesista: "En esta categoría, si dejas la portería a cero, tienes ya mucho ganado. Estamos trabajando bien y por eso al final llegan los resultados", señaló Álex Sala en sus declaraciones. Razón no le falta, pues son 10 jornadas las que el CCF ha dejado su portería imbatida de las 22 ya disputadas.

Sobre el Atlético de Madrid B, próximo rival del Córdoba CF, el centrocampista blanquiverde advirtió de que es un equipo que ha ido "hacia arriba" a raíz del abultado 1-6 que los de Iván Ania cosecharon el pasado mes de noviembre en Majadahonda cuando se enfrentaron al filial rojiblanco. "Es un partido importante que será difícil, pero debemos ganarlo en casa ante nuestra gente", concluyó un Álex Sala que apunta a repetir como titular este domingo debido a los problemas físicos de Recio y de un Isma Ruiz que ya entrena con el grupo tras sufrir una lesión que lo ha dejado fuera del grupo desde hace dos jornadas