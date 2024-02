El Córdoba CF, la delantera y el 'big data'

Sin ser un objetivo prioritario para los técnicos, el Córdoba CF valoró opciones para reforzar su delantera en el tramo final del mercado de fichajes de invierno. Así lo aseguró el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, que justificó la no llegada de un punta en la firme creencia de que las alternativas disponibles no mejoraban el rendimiento de los atacantes que ya están en la plantilla y cuyo nivel está "muy por encima de lo esperado", en base a "lo que nos dice el big data".

En el fútbol actual, la evaluación del rendimiento de los futbolistas cada vez se basa más en esa estadística avanzada a la que aludía Monterrubio, con una serie de parámetros que van mucho más allá de los registros evidentes de goles y asistencias que aporta un futbolista. Es el fútbol de hoy en día, donde cada detalle de un partido queda registrado y el Córdoba CF no es una excepción en ese sentido.

En base a ese trabajo de análisis, los miembros de la comisión deportiva justificaron la no incorporación de un hombre más para el ataque en el buen rendimiento que están ofreciendo Casas y Toril, con siete y cuatro goles respectivamente en lo que va de curso.

"Hemos manejado opciones de hacer algún movimiento, pero no hemos visto que mejorara ostensiblemente lo que tenemos. Llevamos 36 goles, las métricas de nuestros delanteros y los que nos dice el big data, están muy por encima de lo esperado y consideramos que estamos bien ahí", aseguró Monterrubio en la rueda de prensa de balance del mercado de fichajes de invierno.

Unas palabras que corroboró Raúl Cámara, que dio a entender que para jugar con una sola referencia en ataque tres variantes pueden llegar a ser demasiadas. "La experiencia nos dice que cuando tienes tres delanteros la gestión es más complicada. No vemos un problema de gol, pues casi todos en la plantilla han hecho gol. No dependemos de un solo jugador en cuanto al gol y eso es algo fantástico. Tenemos dos delanteros fantásticos de la categoría e incorporar otro iba a generar overbooking. Hemos estado abiertos pero sabéis que en el mercado, o no hay delanteros, o están muy cotizados", apostilló el secretario técnico.

De hecho, Cámara fue más allá y reconoció que la preocupación principal durante el mes de enero estaba en apuntalar la defensa, tarea en la que el club ha volcado su esfuerzo. "Nuestro principal objetivo en el mercado era cubrir la baja de Gudelj, que era sensible, y es lo que nos ha llevado de cabeza, encontrar un central que al menos fuera de las mismas prestaciones que Gudelj, que era complicado", apuntó.

El gol, una tarea coral

Lo cierto es que los datos colectivos del equipo en ataque refuerzan esa idea de que el Córdoba CF no tiene un problema a la hora de hacer gol, más allá de que sus dos delanteros no estén entre los máximos goleadores de la Primera Federación. Con 36 dianas a favor, los blanquiverdes son el tercer equipo de toda la competición (incluido también el Grupo 1) que más goles hace, solo superado por el Castellón (50) y el Ibiza (43) e igualado con el filial del Celta de Vigo.

Hasta 14 de los 27 jugadores que ha utilizado Iván Ania en lo que va de liga han sido capaces de ver portería, lo que ha convertido el gol en una tarea colectiva que el equipo está sabiendo sacar adelante con solvencia.