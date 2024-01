Iván Ania considera que es "justo" el empate del Córdoba CF ante el Recre

El Córdoba CF no pasó del empate en el derbi andaluz disputado en el Nuevo Colombino ante un Recreativo de Huelva (1-1) que es rival directo en la lucha por el ascenso del Grupo 2 de la Primera Federación. Los blanquiverdes, que se adelantaron en el marcador, no fueron capaces de darle la vuelta al tanto de la igualada en la segunda mitad. Un reparto de puntos que deja con el sabor agridulce a Iván Ania pese a que consideró en la sala de prensa posterior al choque que "puede ser justo el empate".

"Hubo momentos para los dos equipos. El punto cuando no puedes ganar no es malo, pero veníamos con la intención de ganar los tres puntos", lamentó el técnico del Córdoba CF, quien aseguró no estar seguro de si el empate fue "justo o injusto", pero que hizo una lectura bastante clara del encuentro. Un partido en el que "los primeros 25 minutos fueron muy buenos" por parte de un CCF que hizo el gol y luego "fue dominador".

Una faceta de superioridad que los cordobesistas llevaron a cabo cuando eran "capaces de girar el juego generando peligro con las incorporaciones de Calderón", como hizo hincapié el entrenador asturiano, quien continuó señalando que, "a partir de esos primeros 25 minutos" el Recre comienza a hacer "la salida de tres con Josiel", una estrategia ante la que los blanquiverdes no hicieron bien la presión como aseguró Ania porque les hizo retrasarse y por ende generar "un partido más igualado".

"En la segunda parte salen ellos mejor que nosotros y nos hacen el gol. A partir del gol volvemos a ser nosotros mismos, a tener el balón, a someter al Recre y a dominarlos, pero no fuimos capaces de hacer ese gol. El gol les hubiese dado alas y lo que hizo fue sacar nuestra mejor versión. Nos juntamos a través del balón y ahí nosotros estamos mucho más cómodos que si se convierte en un ida y vuelta en transiciones", comentó el asturiano sobre la segunda parte el choque.

Aunque el entrenador del Córdoba CF confesó no saber si es "justo o injusto" el empate, pero que "puede ser justo" porque se enfrentaron "dos equipos que quieren estar arriba y ser importantes en la categoría", la realidad es que para Ania los suyos tuvieron "más llegadas que ellos que no se convirtieron en ocasiones, especialmente en los últimos minutos por banda derecha con transiciones que hicieron correr a su defensa y varios centros, uno incluso que pudo ser penalti (una mano que pidió Carracedo)", concluyó el ovetense.