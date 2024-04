Iván Ania, antes del Córdoba CF - Alcoyano: "Cada vez queda menos y los equipos queremos cumplir los objetivos"

El Córdoba CF tiene el foco puesto en el compromiso de este sábado ante el Alcoyano (El Arcángel, 16:00), un rival que va "a intentar ganarnos con sus armas", tal y como señaló Iván Ania en sala de prensa. "Tiene unas señas de identidad muy definidas y no dan un partido por perdido", apuntó el técnico asturiano sobre un cuadro alicantino que solo perdió un duelo en lo que va de 2024 fuera de casa y se presenta en El Arcángel tras enlazar seis citas seguidas sin caer derrotado.

Tras la victoria en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla, Iván Ania comentó que fue "una semana más corta de lo habitual" al tener un día menos de entrenamiento al jugar este sábado con el Alcoyano y hacerlo el pasado domingo ante el filial blanco. "Hemos preparado el partido con el Alcoyano, un rival que sabemos de la dificultad y que tiene buenos números de visitante", expuso el técnico del Córdoba CF.

El Alcoyano es un rival que "lo ves que presiona, que es capaz de robar y también de juntarse y acumular gente por detrás del balón", apuntó el preparador ovetense. No obstante, ante las últimas siete citas de competición, Iván Ania señaló que "cada vez queda menos y los equipos queremos cumplir objetivos". Además, añadió que "ahora se dan unos resultados que en otros momentos no se dan y eso nos tiene que tener en alerta".

Con el regreso de Casas, Iván Ania se refirió al que el estilo de las últimas jornadas con Kike Márquez fue "el mismo". "Lo único que dentro del mismo sistema, todo depende de quién juega porque hay unas características u otras", comentó el técnico asturiano.

"Se lesionó Casas y Toril tuvo las circunstancias que todos sabemos y apostamos por Kike y ahora tenemos una alternativa más porque estamos contentos con su rendimiento", apuntó Ania sobre el trabajo del capitán del Córdoba CF durante estos tres últimos partidos en la punta de ataque. "Ahora no solo tenemos dos delanteros, pero decidiremos según sean los centrales del rival y su sistema defensivo", expuso el asturiano, que señaló ahora tiene un delantero "de área, otro de ir al espacio y otro de falso nueve".

A ocho puntos del descenso y de la zona de play off, Ania consideró que quedan "muchos puntos en juego". "Si engancha una línea de victorias seguidas, se va a meter arriba como el Murcia y si pierde tres partidos le entra miedo por descenso", expuso el preparador asturiano. "Los equipos no se relajan y ninguno en toda la liga, ni el Granaba b, que es colista y que está desahuciado, tiene opciones matemáticas", señaló.

"Van a intentar ganarnos con sus armas y no van a tirar el partido ni mucho menos. Es un equipo que le conozco del primer año y estuvieron a punto de entrar en zona de play off. Su entrenador le trasmite un espíritu ganador, de ir a la batalla y ser competitivo. Tiene unas señas de identidad muy definidas y no dan un partido por perdido", comentó el preparador del Córdoba CF.

Por otro lado, el play off puede atarlo el Córdoba CF este sábado con una victoria ante el Alcoyano, un aspecto que Iván Ania apuntó que certificaría "un segundo objetivo cumplido y a partir de ahí pensar en el siguiente".

"Cuando dije que el primero era el de la salvación, os asustasteis un poco pero, faltando seis jornadas, certificar el play off lo hubiésemos firmado en pretemporada y esperemos conseguirlo cuanto antes", indicó el técnico asturiano.