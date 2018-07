Guardiola marca el ritmo

La venta de Sergi Guardiola se ha convertido en una obsesión, además de una necesidad, para Jesús León. El presidente del Córdoba sabe que una buena renegociación con el Getafe, que no será fácil, marcará el futuro a corto plazo del club blanquiverde en un mercado estival de fichajes en el que viaja a la cola, a cero, y sin visos de cambio inmediato por los problemas con el límite salarial. Y en eso trabaja las 24 horas del día el montoreño, convencido de sacar un mínimo de tres millones de euros por el delantero que, además, evitarían urgencias por tener que desprenderse de algún activo más. Aunque a decir verdad, eso no está ni cerca, pues a El Arcángel no ha llegado aún propuesta formal alguna ni por Javi Galán ni por Álvaro Aguado, los otros dos futbolistas señalados en rojo por la dirección.

León, que ayer estuvo en la Asamblea de la LaLiga representando al Córdoba, seguro que encontró un hueco para hablar con Javier Tebas, el presidente de la patronal, sobre la nueva situación del club tras la salida de Luis Oliver, y con Ángel Torres, presidente del Getafe, sobre el traspaso de Sergi Guardiola. Pero es precisamente el dirigente azulón el que debe marcar los plazos, a buen seguro sin prisa, porque el ariete jumillano ya pertenece a su entidad, en favor del acuerdo de préstamo entre ambos clubes de finales de junio. Es por eso que, aunque los contactos son diarios y el feeling es positivo, la oferta que dé arranque a la renegociación no termina de producirse, o no al menos en los términos que satisfacen a la entidad.

El club, que no bajará del millón por Galán, confía en no tener que vender más activos

El Córdoba espera sacar al menos tres millones de euros por Guardiola, una cantidad que arreglaría el desajuste con el techo salarial y daría margen de maniobra a Rafael Berges para empezar a hacer trabajo de director deportivo. Y para ello está tocando todas las teclas habidas y por haber. Aunque no es tarea fácil. Entre otras cosas porque el Getafe ya está gastando dinero. Tras los 5,5 millones por el valencianista Maksimovic, ahora está cerca de atar a Iván Alejo (Eibar) por unos 3,5.

Ante esta situación, incluso no es descartable que, de una manera diferente a como estaba estipulado en ese primer trato, algún jugador azulón entrara en la operación con el CCF para terminar de darle forma. Ahí irrumpe otra vez todo un clásico de los veranos como Chuli, que volverá a salir cedido en busca de los minutos que no puede prometerle José Bordalás. Así lo anunció ayer el director deportivo del equipo madrileño, Nicolás Rodríguez, que entreabrió la puerta también al cordobés Álvaro Jiménez, aunque en este caso tiene muchas más novias llamando a su puerta.

Pero más allá de nombres relacionados directamente con el Getafe, lo que sí parece seguro es que una inyección económica por Guardiola siguiendo lo estipulado en el guion podría colocar al Córdoba en una posición de fuerza ante las posibles ofertas, todavía ninguna en firme, por algún otro de sus valores.

En el caso de Javi Galán, el club de El Arenal tiene claro que no se moverá del millón de euros para empezar a hablar, una cantidad que ahora mismo no parece dispuesto a alcanzar uno de sus pretendientes, el Huesca. Algo que tampoco acaba de preocupar demasiado al CCF, centrado en banda por cerrar el nuevo trato por Guardiola, el hombre que, sin estar ya y al igual que la temporada pasada, sigue marcando el ritmo en blanco y verde.