Germán Crespo: "Ha sido una semana complicada"

Germán Crespo no escondió en la previa del partido ante el Fuenlabrada que está viviendo su semana más complicada desde que es el entrenador del Córdoba CF. El granadino se mostró sincero al indicar que no está acostumbrado a "una racha tan negativa", aunque se mostró convencido de que sus futbolistas devolverán al equipo al camino de la victoria de manera inmediata, empezando por este domingo en tierras madrileñas.

"Por suerte, desde que estoy en este mundillo, no he tenido una racha de perder cuatro partidos seguidos en casa. Dentro de lo malo, el equipo está en los objetivos que nos habíamos marcado en pretemporada. Estamos en play off, aunque el corte con los equipos que están fuera se ha reducido. Llevamos una racha negativa y tenemos que intentar es cambiar la dinámica. Pero no te voy a mentir, para mí ha sido una semana complicada", reconoció Crespo.

El granadino entiende que surjan dudas sobre su figura por los malos resultados, pero resalta la confianza que el club le muestra. "Esto es fútbol y hasta ahora nunca he tenido un cese. Sabemos que si los resultados no llegan la cosa puede cambiar, pero desde el club me transmiten tranquilidad. Yo tengo confianza en el cuerpo técnico y los jugadores, que son los que nos van a dar las victorias a corto plazo", indicó.

La mejor manera de despejar interrogantes es vencer al Fuenlabrada este domingo, un equipo que también llega en horas bajas y con Alfredo Sánchez como técnico interino tras el despido de Mere Hermoso. "Mantienen al segundo entrenador y tampoco creo que pueda haber muchos cambios. Cuando se queda un componente del cuerpo técnico, a lo mejor puede cambiar un poco el planteamiento, pero en cuanto a balón parado y demás no habrá mucha diferencia, aunque esa duda la vamos a tener", apuntó Germán sobre las referencias que tiene del rival.

Más en profundidad, Crespo avisó de que el Fuenlabrada es más peligroso de lo que puedan indicar sus resultados. "Es un equipo que estaba en las quinielas para estar arriba, por plantilla y veteranía. Pero al final no empezaron bien. Aquí ya lo vimos, que fue un partido que podíamos haber perdido, pero estábamos en una dinámica muy distinta y nos llevamos los puntos. Será un partido complicado, aunque ellos también tendrán esa presión porque no están sumando, pero por plantilla es un equipo que perfectamente podría estar peleando por los puestos de arriba. Tienen calidad, jugadores contundentes y han cambiado el sistema para jugar con tres centrales. Tendremos que jugar con esa ansiedad que pueden tener ellos en cuanto al resultado", indicó el técnico blanquiverde.

Aparca el posible cambio de sistema

Sea como sea, el Córdoba debe ganar para cambiar la dinámica y Germán Crespo defendió que "el equipo fuera de casa está fuerte, con unos números importantes". "Vamos con la idea de cambiar la racha y queremos quedarnos con las sensaciones de la última media hora de partido ante el Castilla", añadió.

Cuestionado por un posible cambio de sistema, Crespo aseguró que siempre trabajan variantes pero recordó que "el equipo está confeccionado para una idea de juego", dejando entrever que los cambios significativos de esquema no pasan por su mente.

Más allá del sistema utilizado, en Fuenlabrada el Córdoba tendrá que mostrar carácter y ganas de ganar y el técnico en ese sentido ve a sus futbolistas deseosos de volver a sumar de tres en tres. "Me quedo con la tranquilidad de ver al grupo trabajar. El otro día me fui cabreado por la derrota pero vi al equipo vivo. Esa es la tranquilidad que tengo. Está todo el mundo enchufado, deseando de que llegue el domingo, pero tenemos que mejorar esas faltas de concentración. Yo veo al grupo bien y deseando de ganar", aseguró.