El Córdoba CF en la encrucijada: ¿cambios o insistencia para buscar la reacción?

El Córdoba CF ultima la preparación del crucial partido que este domingo afronta en Fuenlabrada. Los blanquiverdes, que acumulan cinco semanas sin conocer la victoria, deben sumar con urgencia tres puntos que les sirvan no solo para mantenerse en la zona alta de la tabla, también para recuperar moral y ver con algo más de optimismo el tramo decisivo de la temporada, que cada vez está más cerca. En esa labor, Germán Crespo tendrá mucho que decir con su planteamiento, por lo que el técnico lleva toda la semana debatiéndose entre la opción de variar su esquema y agitar el once inicial, o la insistencia en su habitual 4-2-3-1, dibujo que en las últimas semanas no ha dado el rédito esperado.

¿Debe cambiar el conjunto blanquiverde su planteamiento para que cambien los resultados? ¿Llegará la deseada victoria que corte la mala racha siendo fiel a los principios del equipo? En esa encrucijada se mueve en los últimos días el técnico granadino, que tiene además la difícil tarea de afinar su plan de partido sin tener la certeza de lo que planteará su rival, un Fuenlabrada con Alfredo Sánchez como técnico interino tras el despido de Mere que podría estrenar entrenador el domingo o bien llegar al duelo pendiente de cerrar al nuevo inquilino de su banquillo.

Dejando de lado esa incertidumbre en la que se mueve el conjunto madrileño, las opciones para Germán Crespo se multiplican atendiendo al estado de una plantilla que está prácticamente al completo. Únicamente el estado físico de Willy Ledesma aparece como duda para el granadino, que tendrá a su disposición al resto de jugadores el domingo y que incluso podría disponer del extremeño si sus sensaciones de aquí a la previa del choque son inequívocamente positivas.

Por eso, ante la necesidad de buscar un revulsivo que reactive al equipo, y con casi todas sus piezas disponibles, Crespo podría dibujar un cambio de sistema en Fuenlabrada. Más allá de los jugadores que ponga sobre el terreno de juego, la idea de pasar a jugar con tres centrocampistas y sacrificar la figura del mediapunta hace semanas que ronda en el club blanquiverde.

Germán se ha mostrado reacio hasta el momento a prescindir de un enganche al uso, papel para el que confía ciegamente en Miguel de las Cuevas. Sin embargo, la falta de fluidez del equipo a la hora de armar su ataque y el discreto rendimiento del alicantino convierten en una opción bastante viable esa variante de ganar más presencia en la medular junto a tres futbolistas que puedan hacerse con el control del balón.

En el estado actual, Antonio Caballero parece fijo para el técnico, mientras que Diarra debería volver al equipo tras echarse en falta notablemente su presencia inicial ante el Real Madrid Castilla. Y para completar ese posible trío de centrocampistas, Armando Shashoua y Javi Flores se presentan como dos alternativas solventes en función de lo que busque Germán Crespo.

Por otro lado, si el técnico no termina de convencerse de esa idea, la alternativa de jugar con dos puntas tampoco parece nada descabellada. De hecho, el Córdoba viene de cuajar un mal partido ante el Castilla, pero en el que mejoró cuando pasó a esa disposición más clásica del 4-4-2. Con extremos bien abiertos que busquen el centro al área y dos referencias como Juan Villar y Antonio Casas, el equipo ganaría en capacidad de remate, aun a riesgo de desproteger una medular en la que no se encuentra precisamente cómodo desde hace bastante tiempo.

Insistir en el plan

Con esas dos variantes sobre la mesa, tampoco sería nada extraño que Germán Crespo apuesta por mantener su esquema habitual y buscar la mejoría colectiva desde los principios que el equipo ha trabajado desde la pretemporada. El 4-2-3-1 con el que el CCF ha jugado durante la inmensa mayoría del curso se mostró como un plan infalible durante muchas semanas, pero a estas alturas es evidente que los rivales ya conocen las fortalezas de un equipo cada vez menos sorpresivo.

Pese a ello, la confianza ciega del técnico en su idea de fútbol le podría llevar a que los cambios en Fuenlabrada se limiten al nombre de ciertos jugadores y no a su posición sobre el campo. Sería un plan más conservador para un momento del curso complicado, en el que los riesgos pueden salir muy bien pero también muy mal. En esa encrucijada entre variar el esquema o insistir en el ya conocido se debate Germán Crespo en una semana que, para tranquilidad de todos, debería acabar con un triunfo en Fuenlabrada.