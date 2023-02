Así está la enfermería del Córdoba CF antes de visitar al Fuenlabrada

El Córdoba CF afrontará el partido de Fuenlabrada de este domingo con una baja que se puede dar prácticamente por segura como es la de Willy Ledesma, a la que suman algunas dudas que Germán Crespo tratará de despejar en las horas previas al choque en el Fernando Torres.

El propio técnico confirmó en sala de prensa lo que durante la semana ya era una evidencia, y es que Willy Ledesma no está todavía al 100% para poder volver al equipo. El de Torremejía apura la recuperación de esa lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha. Una zona complicada porque es vital en el golpeo de la pelota, factor que implica que los servicios médicos quieran ser especialmente prudentes con él.

Pese a que este viernes trabajó con aparente normalidad, Germán Crespo dejó entrever que le dará una semana más para evitar riesgos. "Ayer se le realizó una prueba a Willy y todavía tiene algo. No vamos a arriesgar, aunque tiene buenas sensaciones, pero por dónde tiene la lesión, nos puede llevar a perderlo más tiempo si arriesgamos. Tenemos a Juan y Casas en buen estado y no queremos correr riesgos", concluyó el técnico blanquiverde.

La buena noticia para Germán Crespo es que Ekaitz Jiménez sí podrá viajar con sus compañeros, después de que las últimas pruebas desvelaran que está ya totalmente recuperado de su lesión muscular. El propio técnico confirmó que el vasco estará en la convocatoria y será una opción más para plantear el partido ante el Fuenlabrada.

La duda de Carracedo y Javi Flores

Los que también debería estar en la convocatoria, aunque quizás no en el once inicial, son Christian Carracedo y Javi Flores. Ambos se perdieron el entrenamiento de este viernes al arrastrar pequeñas molestias musculares que no les deben impedir estar en Fuenlabrada, pero que les pueden sacar del equipo titular.

"Carracedo tiene un golpe que recibió ayer, y como hemos hecho finalizaciones en el entrenamiento, no lo hemos querido forzar, pero es del golpe simplemente", confirmó Germán Crespo, dejando entrever que el extremo llegará al partido en condiciones para poder aportar.

Sobre el capitán, hizo una valoración muy similar: "El tema de Javi es más o menos lo mismo, tenía una pequeña molestia y para ese tipo de entrenamiento lo hemos reservado, para que en el entrenamiento de mañana puedan estar al 100%".

Como baja para Fuenlabrada hay que contar también a Alberto Jiménez, aunque el canario realmente no está lesionado, sino que está haciendo su particular pretemporada para coger el nivel adecuado de físico después de meses parado. "Es complicado porque el ritmo competitivo que necesita es grande, sobre todo por el puesto en el que va a jugar. Le falta físicamente, aunque es verdad que está trabajando muy bien y cuidando la alimentación. Va en los tiempos que nos hemos marcado, pero por la exigencia que tienen los partidos, no puede pasar de cero a 100 en solo tres semanas. Si sigue a este ritmo, en un par de semanas o tres seguro que va a estar en la convocatoria", apuntó Germán Crespo sobre el futbolista de La Oliva, que verá una semana más el partido desde casa.