Germán Crespo también abre la puerta a posibles fichajes del Córdoba CF en enero

Germán Crespo no escondió ese deseo generalizado que en el Córdoba CF se empieza a hacer público de dar alguna pincelada al equipo en forma de fichajes en el mercado invernal. El técnico granadino, en la antesala del partido ante el Mérida que cerrará el 2022, abrió la puerta a la llegada de algún refuerzo siempre que sea para elevar de manera notable el nivel de la plantilla.

"Si vamos al mercado de invierno es porque salga un jugador que aporte y que vaya a sumar. Lo que no haremos es ir al mercado por ir. El año pasado en estas fechas salió la opción de Dragi. Es evidente que todo es mejorable. Ahora tenemos el parón para analizar si podemos mejorar lo que tenemos y a partir de ahí tomaremos decisiones, pero tendría que ser un jugador que viniese con minutos", comentó el granadino.

"Nos reuniremos con la dirección deportiva y Javier para ver lo que podemos pedir. Está claro que a nosotros nos gustaría reforzarnos si sale algo interesante, como lo van a hacer casi todos los equipos", añadió Germán, al que no le preocupa que los rivales directos puedan moverse en ese mercado invernal: "Cuando los equipos no han empezado como ellos querían, lo que van a intentar es mejorar en el mercado de invierno. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro trabajo, para eso estamos en el primer puesto. El que crea que tiene que mejorar su plantilla... no tenemos que darle importancia a eso".

Al margen de esos movimientos que llegarían en las próximas semanas, el técnico blanquiverde repasó el momento en que su equipo llega al choque ante el Mérida. "Esperamos un partido como todos los de casa, saliendo desde el primer minuto con la intensidad necesaria y tratando de saber leer bien el partido. Ojalá podamos despedir el año como se merece, con una victoria ante nuestra afición. Tenemos un parón largo y no hay mejor manera de poder disfrutar de las vacaciones que estando líderes y habiendo ganado en casa", comentó.

Sobre el Mérida, Crespo comentó que recela de su buena racha: "Nos viene un rival con una dinámica muy positiva, que en las últimas semanas se ha metido en la zona noble. Con nuestras armas, trataremos de que se queden aquí los tres puntos". "Es un equipo que juega con un sistema parecido al nuestro. Al tener dos referencias arriba, buscará algo más de juego directo. En las últimas cuatro o cinco semanas ha tenido dos dibujos tácticos y a ver lo que nos encontramos", añadió sobre lo que ha podido ver de los emeritenses.

Con todo, Germán quiere que su equipo dé su mejor versión sin importar el papel del rival: "Nosotros vamos con la idea de dominar, hacernos con el balón y ser verticales cuando hay que serlo. Sobre todo tenemos que meter mucha intensidad, pero sin equivocarnos porque el partido dura 90 minutos".

La duda de Simo

Cuestionado también por la forma en la que está Simo y si podrá llegar al partido, el granadino no pudo disipar las dudas. "Hemos probado hoy con él. Faltan 24 horas para el partido y tiene buenas sensaciones, pero también tiene molestias. Vamos a esperar a ver cómo llega antes del partido y, a partir de sus sensaciones, lo podremos meter en convocatoria, pero tampoco queremos arriesgar. Al ser un golpe, si no tiene molestias, el riesgo sería mínimo", explicó.

Por último, se mostró convencido de que el césped de El Arcángel responderá bien pese a las intensas lluvias de la última semana. "Tenemos la tranquilidad de que el campo va a estar bien porque el drenaje es muy bueno. Por eso hemos entrenado esta semana aquí. Nos puede incluso beneficiar por la velocidad que le podemos dar al juego. Mucho tendría que llover para que este campo no estuviera en perfectas condiciones", comentó Germán Crespo.