Germán Crespo: "Es el partido idóneo para dar un vuelco total a la dinámica"

No ha sido una semana fácil para Germán Crespo. El técnico del Córdoba CF ha tenido que lidiar con la presión de sentirse en peligro en el partido ante el Racing Ferrol, en el que además se produce ese grave episodio de salud de Dragisa Gudelj que desde entonces dejó en segundo plano el fútbol, generando también días complicados en todos los integrantes del vestuario de El Arcángel.

"Ha sido una semana complicada por la situación que se vivió el otro día en el estadio, con un jugador al que todos queremos y que tenía ganado al vestuario. No te esperas que puedas vivir eso nunca, lo ves en televisión y te impone, pues mucho más cuando es un jugador tuyo. Los primeros días han sido muy complicados porque te venían esas imágenes del momento. Han sido noches complicadas, en las que cuesta coger el sueño. Hasta que he podido darle un abrazo en el hospital he tenido una sensación rara. Gracias a Dios ha quedado todo en un susto y ojalá no vivamos nunca más esa situación", comentó el granadino, sincerándose en la sala de prensa de El Arcángel.

Crespo aseguró que sus futbolistas se encuentran bien de ánimos, mejor día a día al conocer la mejoría de su compañero: "Los primeros días, conforme iban conociendo las noticias, sentían un poco de tranquilidad. Pero el día siguiente a lo ocurrido se notaba esa incertidumbre que teníamos todos. Ya conociendo las noticias positivas, la gente está con ganas de dedicarle los tres puntos. Si este equipo los domingos lo intenta dejar todo, más ahora con lo ocurrido. Nos gustaría dedicarle una victoria". Por todo ello, el técnico del Córdoba tiene claro que "es el partido idóneo, por todo lo que ha pasado, para dar un vuelco total a la dinámica".

Y eso pasa por sumar los tres puntos en Pasarón ante el Pontevedra, un feudo donde el Córdoba nunca ha ganado, en el que se medirá a un rival con muchas urgencias, lo que complicará aún más el objetivo de sumar los tres puntos. "Es un equipo que ya en las dos últimas jornadas ha conseguido dos victorias en casa, desde que cambió de entrenador. Con el Rayo Majadahonda hizo un buen partido que se le fue en los últimos minutos. El cambio de entrenador ha servido para estimular al equipo y en casa están haciendo buenos números. Es un campo bueno por dimensiones e imagino que habrá mejorado desde la última vez que estuve allí", comentó el granadino sobre el conjunto gallego.

El posible mal estado del césped de Pasarón es algo que preocupa a Germán, pero que no quiere utilizar como excusa: "Hemos visto imágenes y sobre todo en las áreas no está bien. Pero desde su último partido han pasado 15 días y esperemos que haya mejorado. De todas formas hay que adaptarse a las circunstancias que nos podamos encontrar y si el campo no está para jugar habrá que buscar otros caminos hacia la victoria".

La dificultad de ganar fuera

Lo que sí tiene claro el técnico es que cada semana es más complicado sumar tres puntos en una liga en la que todos los equipos tienen algo en juego. "Está claro. Todas las semanas va a ser importante ganar porque cada vez cuesta más, casi todas las semanas hay resultados sorprendentes. Nosotros tenemos que intentar conseguir los tres puntos, que nos mantendrían con la posibilidad de meter una vez más la cabeza en el play off, a pesar de tener un partido menos", valoró el entrenador del CCF.

El granadino asegura que la idea de su equipo sigue siendo la de dominar, pero asume que cualquier rival pondrá problemas en una competición en la que la igualdad reina. "Con esa idea salimos a todos los campos, pero estamos viendo que a todos los equipos les cuesta. Los rivales en casa son siempre fuertes y esta categoría lo complicado que tiene, sobre todo, es ir de visitante. Nosotros tenemos buenos números fuera pero es complicado dominar los 90 minutos de un partido. Incluso cuando ganábamos no era fácil hacerlo. Sí tenemos que mejorar en los goles que estamos encajando tan pronto. La idea que llevamos es la de apretar en bloque alto y tratar de jugar desde atrás, pero los rivales también cuentan y también conocen al Córdoba. Por eso cada salida cuesta más y todos los equipos se dejan puntos fuera de casa", indicó el técnico.