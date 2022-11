Germán Crespo: "Nos ha faltado intensidad"

Germán Crespo no puso paños calientes tras la derrota de su equipo ante el Cacereño y reconoció que el rival fue "superior" a un CCF al que vio falto de "intensidad". El técnico blanquiverde justificó el cambio de sistema con el que planteó el partido por las ausencias que arrastraba el equipo, pero aún así vio a sus jugadores también peor que al Cacereño en la segunda parte, ya con el esquema más habitual de toda la temporada.

"No hemos estado como queríamos. Hemos tenido enfrente a un rival que ha sido superior en casi todas las facetas del juego. Creo que nos hemos podido meter en el partido con los goles anulados, que no sé si habrá acertado el árbitro o no, y sabíamos que con el riesgo que corríamos en la segunda parte nos podían matar en una contra. Y así ha sido. Han tenido ocasiones para irse con un marcador amplio", resumió el técnico del Córdoba.

"En esto del fútbol, cuando no igualas la intensidad, te expones a que te superen. Felicitar al Cacereño por la eliminatoria que ha hecho, desearle suerte y que ojalá disfruten como hicimos nosotros la temporada pasada", añadió Germán.

Cuestionado por ese cambio de sistema al 3-5-2, Crespo desveló que lo hizo "por darle descanso a Calderón, que había jugado todos los minutos". "Hemos trabajado durante la semana ese posible cambio, queríamos tener velocidad arriba pero no hemos estado como somos nosotros. Nos ha costado mucho la salida de balón y nos ha perjudicado el sistema", reconoció.

Repasando los errores de su equipo, Crespo apuntó achacó al equipo "falta de contundencia". "Nos han cogido en un balón largo y en el uno contra uno tenemos que ser más contundentes. Luego llega el penalti, que cuando no eres contundente te arriesgas a que el rival genere ocasiones. Nos ha faltado intensidad, ellos se han llevado muchos duelos", lamentó.

"No teníamos a los extremos, Fuentes venía de un proceso gripal... Hemos probado todo y sabemos que el mejor sistema es con laterales y extremos. Este equipo lo bueno que tiene es la llegada por banda. Hoy hemos cambiado el sistema y no ha salido bien. Creo que no hay que poner la excusa del sistema, porque ellos han sido superiores. En la segunda parte, con otro sistema, también nos han ganado en muchas cosas", siguió el técnico blanquiverde.

Por hacer una lectura positiva del varapalo en la Copa del Rey, Crespo destacó el descanso que les permitirá. "Nos hubiese gustado continuar, pero hay que buscar el lado positivo y es que vamos a estar más frescos en la liga. Tenemos que pensar en el objetivo principal, que es conseguir el ascenso. No tendremos la distracción de la Copa, que es muy bonito, pero servirá para centrarnos y recuperar mejor en Navidad. Al no haber Copa tendremos más días de descanso y nos vendrá bien", apuntó.