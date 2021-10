Germán Crespo: "El que perdona lo acaba pagando"

El Córdoba CF no pasó del empate en tierras canarias en la quinta jornada del Grupo IV de Segunda RFEF ante un Tamaraceite que marcó en el tramo final del encuentro y que supo hacer daño a un cuadro cordobesista que no ejerció como el líder de la clasificación que sigue siendo actualmente. Es por eso que Germán Crespo, técnico blanquiverde reconoció que no se marchaba contento con el resultado.

El entrenador granadino achacó la derrota a la falta de acierto de los suyos de cara a gol. "Esto es fútbol y cuando perdonas estás expuesto a que al final no saques los tres puntos", comentó, a lo que también añadió que a la hora de definir faltó "cabeza fría". Y eso que el Córdoba se adelantó pronto en el marcador en una primera parte en la que el equipo "salió bien y tuvo la suerte de ponerse por delante gracias al penalti", aunque el entrenador hizo hincapié en que después del primer tanto pudieron "matar el partido o aumentar la ventaja".

"El Tamaraceite es un equipo que, a pesar de estar donde está, hace las cosas muy bien en casa con un David González muy bueno a la salida del balón y que nos ha hecho daño a balón parado, pero el resto del juego lo hemos controlado nosotros", aseguró Germán Crespo. "Hemos desaprovechado ocasiones y sabíamos que ellos alguna iban a tener, aunque el gol ha llegado en la jugada que menos pensábamos, luego nos ha costado igualar el partido porque ya acusaba el cansancio", continuó el granadino.

Para explicar el devenir del choque, el técnico cordobesista recordó el encuentro de la semana pasada cuando el Córdoba también perdonó sus ocasiones de marcar pero acabó ganando al Don Benito en El Arcángel (3-2). "El otro día perdonamos también mucho y estuvimos apunto de pagarlo, pero sacamos los tres puntos, y en esta ocasión nos llevamos un empate, si hubiésemos sentenciado antes al Tamaraceite les hubiese costado más igualarnos", explicó el granadino con pesar.

Pese a que es la primera de las cinco jornadas disputadas en lo que va de liga en la que los blanquiverdes no logran la victoria, el club de El Arcángel sigue líder de su grupo. Un primer tropiezo de la temporada que sirve a Germán Crespo como toque de atención. "Esto del fútbol sabemos cómo es, el que perdona lo acaba pagando", finalizó el granadino.