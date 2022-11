Germán Crespo: "Queremos volver a ilusionarnos con la Copa"

El Córdoba CF afronta la Copa del Rey con toda la ambición de progresar rondas para revivir noches como la vivida el curso pasado con el Sevilla como rival en El Arcángel. Así se claro lo dijo Germán Crespo, el técnico blanquiverde, que tiene planeado refrescar al equipo con varios cambios, pero sin rebajar la exigencia de ir a por la victoria ante el Cacereño.

"Afrontamos el partido con la intención de volver a ilusionarnos con la Copa, de poder volver a disfrutar en nuestro campo con un rival de superior categoría. Pero antes de eso tenemos un rival que está haciendo las cosas bien, que nos querrá complicar, pero vamos con la intención de pasar. Lo que vivimos el año pasado con el Sevilla en nuestro estadio fue muy bonito y ojalá podamos repetirlo", expuso Germán Crespo.

El técnico no dio pistas sobre su once titular, pero sí dejó claro que "la intención es rotar, que tengan minutos todos los jugadores". Y es que es consciente de que en liga nos vienen "partidos muy complicados a los que queremos llegar lo mejor posible". "Antes del partido de Ceuta ya avisé de que habría cambios y así fue, que hice dos cambios en el descanso. La intención es que los que menos minutos tuvieron en ese partido puedan participar", añadió.

Pensando en el once inicial que pueda disponer el técnico del CCF, el lateral izquierdo es una incógnita, pues Calderón ha jugado todo y debería descansar, pero Manolillo, su sustituto ante la baja de Ekaitz, también tiene problemas físicos. "Manolillo ha llegado con molestias esta mañana, se le ha hecho una prueba y no tenemos los resultados, pero le molestaba y por eso no ha trabajado con el grupo. Se le ha hecho una resonancia y no estará. Para no entrenar, tiene que estar mal de verdad, porque con molestias muchas veces ha entrenado. Si él ha decidido parar, es que no se ve bien", reconoció Germán.

El preparador cordobesista dejó abierto ese puesto a varias alternativas. "No tenemos un lateral izquierdo específico, pero podemos adaptar perfectamente a algún lateral a esa zona, poner a Dragi o incluso a Cedric, que ha trabajado ahí cuando ha hecho falta. Evidentemente el que juegue no lo hará en su puesto específico pero el que utilicemos seguro que lo hace perfectamente", confió.

Sobre el Cacereño, Germán comentó que respecto al año pasado es "un equipo que ha tenido bastantes cambios, pero el entrenador es el mismo y ha fichado a jugadores de la zona". "Su idea de juego es la misma, es un equipo intenso como ya vimos el año pasado. El campo es verdad que no está todo lo bien que nos gustaría, por lo que vemos en televisión", comentó.

El estado físico de Germán Crespo

El técnico además, fue cuestionado por el estado físico de Ramón Bueno, que es la lesión más preocupante por lo prolongada de su ausencia. "Es un jugador que el año pasado tuvo una lesión importante y, dentro de esa lesión, luego tuvo otra lesión muscular que le dejó fuera bastante tiempo y eso al chaval le crea miedo. En el trabajo de readaptación en el gimnasio sus sensaciones son buenas, pero no es lo mismo eso que pasar al trabajo de campo. Él se ve con la posibilidad de entrar en el grupo, pero también tiene ciertas dudas por lo que le pasó la temporada pasada. No podemos precipitarnos porque estuvo mucho tiempo parado y le cuesta más que a otros" explicó Germán Crespo.

Con todo, el técnico espera una pronta recuperación total: "La semana que viene se incorporará con el grupo si no pasa nada extraño. La idea es que a partir del miércoles trabaje con normalidad".