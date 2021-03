Gabinete de crisis en el Córdoba CF: el consejo se reúne para evaluar la situación

Las consecuencias de la tremenda decepción confirmada por el Córdoba CF este pasado domingo -y fraguada durante toda la temporada- no se han hecho esperar. En las oficinas de El Arcángel bajan las aguas revueltas, y no es para menos, después de que el equipo pusiera el broche a una pésima primera fase de la temporada, enterrando las opciones de ascenso a Segunda División y complicando mucho el alcanzar un puesto en la Primera RFEF. Para haber balance de daños y empezar a tomar decisiones, o no, el consejo de administración de la entidad blanquiverde y los responsables del proyecto deportivo se reúnen en la tarde de este lunes en El Arcángel.

Sobre la mesa está la intención de poner en común las conclusiones extraídas de manera individual, tanto por la parte administrativa del club como por los responsables deportivos. Unas reflexiones que llegarán más de 24 horas después de la confirmación del fracaso deportivo, cuando el dolor y el enfado por el fiasco del equipo siguen presentes pero al menos las cabezas se han enfriado.

Y de esa reflexión común debe salir el camino a seguir para finalizar la temporada y para encauzar el proyecto de Infinity, que atraviesa aún una fase inicial en su primera temporada completa al frente del club. Las decisiones se pueden suceder en las próximas horas, empezando por la continuidad o no de Pablo Alfaro como técnico del primer equipo.

La progresiva caída del equipo ha ido minando los apoyos con los que contaba el entrenador tanto en el club como en el entorno. Un crédito que se ganó durante el primer mes al frente del equipo, con unos números sobresalientes y unas sensaciones que invitaban al optimismo, pero que ha ido dilapidando hasta confirmar el batacazo al cierre de la primera fase.

La posición del técnico no es ahora mismo nada sencilla, pero tampoco la del club. Una destitución fulminante antes de arrancar la primera no es, ni mucho menos, una garantía de éxito. Más aún cuando la carta del cambio de técnico ya se ha usado en la presente temporada. La continuidad de Alfaro, con seis jornadas por delante en las que habrá que meterse entre los dos primeros, tampoco se atisba como sinónimo de alcanzar el objetivo por el que ahora debe luchar el primer equipo.

Las alternativas para el banquillo

En todo caso, de lo que suceda en esa reunión en las oficinas de El Arcángel darán buena cuenta de manera pública los responsables del club al día siguiente. Salvo cambio de planes sobre la idea que se maneja en la entidad, este martes se espera la comparecencia ante los medios de comunicación de Javier González Calvo, como cabeza visible del consejo de administración, y de uno de los responsables deportivos del proyecto; bien Miguel Valenzuela, en su condición de responsable máximo de esa área, o bien de Juanito, el director deportivo que ha confeccionado la plantilla.

Si de todos esos acontecimientos se deriva la salida de Pablo Alfaro del club, a estas alturas de la temporada las principales opciones para sustituirlo estarían en el club. Y en ese sentido, los tiros parece que no irían dirigidos a sacar a Germán Crespo del filial, con el que está completando una buena temporada. El escenario de ver a Juanito en el banquillo cobraría visos de ser una realidad, con lo que ello supondría de presión extra para uno de los máximos responsables de la confección de la plantilla.