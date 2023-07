Florin Andone, ex del Córdoba CF, firma con el Eldense hasta 2025

Florin Andone seguirá en Segunda División. El exjugador del Córdoba CF, que arrancó la pretemporada con el Atlético Baleares, equipo que competirá este curso en el Grupo 2 de la tercera categoría del fútbol nacional junto a los blanquiverdes, ya tiene nuevo destino tras acabar su etapa con Las Palmas, club con el que logró el ascenso a Primera División.

En busca de minutos y ser importante, Andone (Joldeşti, 11 de abril de 1993) se convierte en nuevo jugador del CD Eldense hasta 2025, por lo que firma por dos temporadas con una entidad valenciana que logró el ascenso a la categoría de plata tras eliminar en la batalla del play off de ascenso de Primera RFEF al Real Madrid Castilla en el Nuevo Pepico Amat.

Andone, un delantero con capacidad goleadora y sobre todo un luchador incansable sobre el césped, como demostró en su etapa en el Córdoba CF, destaca por "su trabajo en el ataque, intensidad en el juego con balón y sin él y por su buen juego de espaldas con el que da continuidad a las jugadas del equipo". Además, es un delantero "con movilidad que choca muy bien con los centrales siendo muy fuerte físicamente", como expuso el cuadro de Elda tras anunciar su incorporación.

Con experiencia en el fútbol de élite, Andone ha marcado más de 70 goles en la Premier League (Inglaterra), FA Cup (Inglaterra), LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, Copa del Rey, Süper Lig (Turquía), UEFA Champions League, etc. Ha sido convocado hasta en 25 ocasiones con la selección internacional de su país: Rumanía. Con su combinado nacional ha disputado los partidos de clasificación a la Eurocopa de Francia 2016, en la que participó posteriormente y se perdió el play off con el Córdoba CF de ese curso, y al Mundial de Qatar 2022, además de varios amistosos y otros encuentros oficiales a nivel internacional.

A pesar de que el cordobesismo deseaba la incorporación del delantero rumano, éste sigue teniendo cartel en Segunda División. Andone, que pasó por el Deportivo de la Coruña tras marcharse de la entidad blanquiverde, busca levantar el vuelo que lo llevó hasta el Brighton y el Galatasaray con un Eldense que tiene en sus filas al excordobesista Álex Bernal.