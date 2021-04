Djetei se centra "en el presente" y en luchar "hasta el final" por el Córdoba CF

Mohamed Djetei no quiso pensar en su futuro y se centra en el presente, en el duelo de este domingo frente a la Balompédica Linense (Municipal de La Línea, 17:00). Además, el central del Córdoba CF, pieza importante del equipo blanquiverde en esta temporada, expuso que esta situación se debe a que "cometimos errores individuales que nos han costado mucho". De hecho, explicó que en algunos partidos disputados en El Arcángel, los rivales "llegan una o dos veces y nos marcan, y así se nos han escapado los partidos".

A pesar de no depender de sí mismo, Djetei fue positivo de cara a esta recta final del campeonato y apuntó que "nosotros vamos a seguir hasta el final y no nos vamos a rendir". "Es una situación difícil para todos y para mí, pero no me puedo rendir y voy a seguir luchando hasta el final", reiteró el defensor camerunés, que selló su renovación el pasado mes de enero junto a Alberto del Moral.

Sobre su continuidad en el Córdoba, el zaguero blanquiverde, que renovó hasta junio de 2023, señaló que "no puedo hablar de mi futuro, no puedo controlarlo. Soy jugador y vivo el presente. Tengo el partido el domingo contra el Linense y vamos a ir allí a ganar y después acabar la temporada", comentó el central africano, que ha completado 1.738 minutos en 20 citas con la elástica cordobesista.

Cuestionado si han estado a la altura este curso, Djetei consideró que "esa no es la palabra. Tenemos buen equipo pero el fútbol es así. A veces tener un buen equipo te pueden salir bien las cosas o no. Nosotros vamos a seguir hasta el final, yo tengo fe y vamos a lucharlo". Sí reconoció que "hemos cometido errores individuales, que nos han costado partidos pero intentamos siempre ir a ganar. No nos sale bien, esto es fútbol y no podemos controlarlo", agregó.

También valoró la llegada de Germán Crespo: "La plantilla, la semana pasada con el cambio del míster, estábamos muy metidos, teníamos fe de lograr los nueve puntos. El domingo, lo dimos todo pero ellos con un penalti se llevaron un punto". Tras esta igualada, Djetei expuso que "estamos tocados pero no podemos estar de brazos cruzados ni rendirnos. Entrenamos con la convicción de ganar en La Línea y el último partido", señaló el zaguero cordobesista.