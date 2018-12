Curro Torres, expulsado y pendiente de la sanción

La desesperación tras el penalti de Valentín a Ángel le costó la expulsión a Curro Torres, que ahora queda pendiente de la sanción que le caiga para saber si podrá sentarse en el banquillo de La Romareda. Y es que la normativa indica que si la sanción impuesta por una expulsión oscila entre uno y tres partidos, el castigo ha de cumplirse en la competición en la que se es expulsado. Sin embargo, si la sanción es de cuatro partidos o superior, su cumplimiento es inmediato y en todas las competiciones oficiales a nivel nacional.

Precisamente por ese incidente antes del descanso, Curro Torres no ofreció la rueda de prensa postpartido, tarea que ha asumido su segundo José Vicente Soto. El segundo entrenador blanquiverde ha explicado sobre el estado de Jaime Romero que "está consciente y estable, pero lo demás hay que esperar". En ese sentido, el club ha informado de que el jugador manchego pasará la noche en el hospital, pendiente de pruebas que descarten algún tipo de dolencia por el fuerte golpe recibido.

Centrado en el partido, Soto ha comentado que su equipo había "iniciado bien, más o menos como andábamos buscando, pero el gol en error nuestro y luego el penalti te saca un poco del partido". "Aún así hemos intentado en el segundo tiempo seguir con nuestra idea y hacer un gol. Pero el Getafe tiene calidad y con 2-0 y espacios es normal que pase lo que ha pasado, porque al final te hacen ocasiones y se complica más el partido", ha indicado.

Sobre la jugada polémica del penalti de Valentín, Soto ha señalado que "da la sensación de que no era penalti. El míster se enfadó por eso pero creo que no dijo nada y no sé qué pondrá en el acta", aunque es consciente de que ponga lo que ponga "hay que aceptarlo".

El fallo de Lavín

También se la he preguntado al segundo técnico blanquiverde por el error de Lavín en el primer gol. "Hay que reponerse, él lo sabe. Simplemente hay que limpiar cabeza y pensar en el siguiente partido, que es importante", ha explicado Soto, que tiene claro que "la idea de juego es la de los primeros 45 minutos pero, evidentemente, hay que intentar cometer los menos errores posibles y en eso estamos, trabajando para mejorar".

Sobre la eliminación copera, el preparador del Córdoba ha añadido que "nosotros queríamos continuar. Sabíamos que era complicado porque el Getafe es un buen equipo. Pero ahora toca centrarse en la liga, que es lo que interesa, y en eso vamos a focalizar toda la atención".