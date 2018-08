De las Cuevas, a tiro

Con todo, la dirección deportiva que encabeza Rafa Berges tiene una clara limitación a la hora de concretar incorporaciones, y es la auditoría constante a la que el club está sometido por LaLiga en cuanto a su plantilla se refiere. De ahí que Berges señalara en su última comparecencia pública, en la rueda de prensa de presentación de Luismi Quezada, que la prioridad es conseguir las inscripciones de Edu Ramos y Pawel Kieszek, que siguen sin poder ser alineados por José Ramón Sandoval hasta que LaLiga no dé su OK definitivo.

Durante el curso anterior, pese a tener algunos problemas con las lesiones, De las Cuevas disputó un total de 16 encuentros con Osasuna en la Liga 1|2|3 y dos más en la Copa del Rey. El centrocampista tiene 32 años y en el Córdoba convence tanto su experiencia en la élite y en Segunda como su polivalencia, al poder actuar en varias posiciones del centro del campo. Además, el coste de la operación no sería demasiado alto, pues el jugador llegaría libre y su sueldo no sería precisamente de los importantes en la plantilla blanquiverde.

Miguel Ángel Ramírez descarta a Javi Galán y se fija en De la Bella

El interés de la Unión Deportiva Las Palmas por el fichaje de Javi Galán se disipa. Los canarios no quieren esperar más para apuntalar el costado izquierdo de su zona defensiva y ya estudian otras alternativas después de que el Córdoba no haya accedido al traspaso del jugador pacense. "Ya tenemos el lateral zurdo que queremos, que anunciaremos esta semana, y que no costará ni un euro", aseguró el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a CórdobaDeporte.com. Según informa la prensa canaria, la alternativa a Javi Galán es De la Bella, jugador de la Real Sociedad que se encuentra muy próximo a rescindir con los donostiarras y que se comprometería por dos temporadas con el equipo de Manolo Jiménez. Y es que, como ya apuntó Berges el pasado lunes, Galán y su agente ya conocen la intención del club de no permitir su salida en este mercado.