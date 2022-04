El alcalde de Córdoba da el visto bueno a la posible celebración del ascenso en Las Tendillas el Domingo de Ramos

El Córdoba CF podría lograr el ansiado ascenso a Primera RFEF esta misma semana, pese a que todavía quedan seis jornadas para que termine la competición en el Grupo IV de Segunda RFEF. Para que se de esta opción tan querida en el cordobesismo, los blanquiverdes deberán ganar su próximo partido ante el Villanovense que se disputa este sábado (El Arcángel, 19:00), y el Cacereño tiene que perder ante el Montijo el domingo (Emilio Macarro, 12:00).

Si ambos resultados se dan, el Córdoba CF certificaría el ascenso un día después de haber ganado, por lo que la celebración no se viviría en El Arcángel entre jugadores y afición en el momento de terminar el partido como a ambas partes les gustaría. Esto invita a la hinchada blanquiverde a que el domingo, una vez finalice el Montijo - Cacereño, se traslade al glorioso escenario de Las Tendillas para festejar el salto de categoría.

El problema es que la fecha coincide con el Domingo de Ramos, momento muy esperado por una Córdoba entregada a la Semana Santa que lleva esperando este día dos años. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha comunicado que "no habría ningún inconveniente en que la afición saliese a celebrar el ascenso a Las Tendillas como habitualmente ha hecho".

"Las Tendillas no tiene una especial accesión el Domingo de Ramos por la tarde por la Semana Santa, pues la Carrera Oficial se trasladó y los recorridos de ese día no pasan por ahí, por lo que no habría ningún problema en que se pueda celebrar y ojalá se de", ha puntualizado Bellido este lunes. Eso sí, el alcalde ha señalado que "si hay que ir al estadio, los desplazamientos sí se pueden ver afectados, porque habrá pasos en las calle", pero en Tendillas, "no hay problema", ha asegurado.

Por tanto, la celebración de la Semana Santa y la del Córdoba CF pueden coincidir este domingo, pese a que algunas de las seis hermandades que salen a la calle el Domingo de Ramos pasan por calles cercanas como San Pablo, Capitulares o San Fernando. Aunque no hay que cantar victoria tan pronto, porque, para que haya ascenso, lo primero es que los de Germán Crespo ganen al Villanovense y esperar a que el Cacereño pinche.