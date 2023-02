Córdoba CF - Cultural Leonesa: horario y dónde ver el partido por televisión

El Córdoba CF afronta este domingo un compromiso de alto voltaje frente a la Cultural Leonesa en El Arcángel. Los blanquiverdes, tras sumar cinco puntos de 27 posibles, cayeron a la quinta plaza de la tabla del Grupo I de Primera RFEF tras perder en la anterior jornada ante un Fuenlabrada que alimentó más la crisis de los cordobesistas.

La confianza es plena por parte de las altas esferas de la entidad, como así lo han indicado a lo largo de esta semana Juan Gutiérrez Juanito y Javier González Calvo, en el trabajo de un Germán Crespo que vive su peor momento desde que se hizo cargo del equipo en abril de 2021. Con cuatro derrotas consecutivas en casa y solo un triunfo en 2023, los blanquiverdes se juegan mucho este domingo ante la Cultural Leonesa.

Para este compromiso, el Córdoba CF no podrá contar con Gudelj por sanción y tiene la duda de Willy Ledesma, que sufrió un golpe en el tobillo en el entrenamiento de este viernes y no entrenó este sábado en la Ciudad Deportiva. El de Torremejía, máximo goleador del conjunto blanquiverde, no quiere perderse una cita más tras recuperarse de una lesión que lo ha apartado desde el envite en Matapiñonera ante el Sanse. Por otro lado, Alberto Jiménez sigue con su puesta a punto tras ocho meses sin competir.

Enfrente estará una Cultural Leonesa que marcha octava con 34 puntos, siete menos que los blanquiverdes. Los leoneses, tras perder ante el Algeciras en la anterior jornada en el Reino de León, se presentan en El Arcángel tras encadenar cinco jornadas sin vencer, en las que han sumado dos puntos de 15 posibles. De este modo, el duelo se presenta con necesidades para los dos equipos.

Horario

El encuentro entre el Córdoba CF y la Cultural y Deportiva Leonesa, correspondiente a la vigesimoquinta jornada de liga en el Grupo I de Primera Federación, se disputa este domingo 12 de febrero en El Arcángel, a partir de las 12:00.

Televisión

El duelo entre el conjunto blanquiverde y los leoneses podrá seguirse a través de InSports TV, la plataforma digital que se hizo con los derechos de la Primera Federación el pasado verano.

De todo lo que suceda antes, durante y después del partido en El Arcángel tendrán cumplida información en nuestra página web: www.eldiadecordoba.es.