El Córdoba CF y un equipo titular con "carácter" para vencer a la Cultural Leonesa

El Córdoba CF tiene poco margen de error para su próxima cita liguera, en la que recibe este domingo a la Cultural Leonesa (El Arcángel, 12:00). Inmerso en una mala dinámica de seis partidos sin ganar, con cuatro derrotas consecutivas como local, el conjunto blanquiverde está obligado a revertir la situación cuanto antes si no quiere que su andadura en Primera Federación se le siga complicando. Un necesario golpe sobre la mesa con el que revolucionar la actitud de un CCF que ha pasado de ser el mejor equipo de la categoría a estar a solo dos puntos de salir de la zona de play off de ascenso.

Esa buscada revolución empieza por el plan de un Germán Crespo que debe formar el once ideal con el que enfrentarse a un cuadro leonés que tampoco está para tirar cohetes, pues lleva cinco partidos seguidos sin ganar, los dos últimos con derrota. A día de hoy, ante la situación límite que vive el Córdoba, podría estar en duda para el técnico granadino hasta la columna vertebral que sostenía a aquel equipo que era sólido líder del Grupo I en el primer tramo de liga.

El propio Germán Crespo admitió en la rueda de prensa previa al choque que durante la semana ha estado "probando cosas diferentes", porque "cuando acompañaban los resultados, jugase el jugador que jugase daba resultado y ahora no todos dan garantías". "Ahora mismo no podemos individualizar porque la racha es algo colectivo. Ha habido rotaciones y prácticamente todos han tenido su oportunidad, pero cuando no salen las cosas, es más complicado hacer una alineación", añadió.

Unas palabras del técnico cordobesista que dejan claro que busca "carácter" y "tranquilidad" en el once que saque ante la Cultural Leonesa para buscar el ansiado triunfo que acabe con la mala dinámica del equipo. Eso sí, empezando por la portería, parece que Carlos Marín es intocable, pues su competidor por el puesto, Felipe Ramos, solo ha aparecido sobre el verde esta temporada en el duelo de Copa del Rey ante el Cacereño, cita que acabó con 3-0 para los extremeños.

Aunque el meta almeriense tuvo un fallo en el primer gol del Fuenlabrada la semana pasada, todo hace indicar que mantendrá la titularidad, pues está siendo uno de los jugadores blanquiverdes más destacados del curso. Precisamente, en ese duelo ante los madrileños, el central Gudelj vio la quinta amarilla y no estará disponible para el domingo. El neerlandés de origen serbio ha sido otro de los intocables para Germán Crespo, pero en su lugar jugará su recambio natural, José Alonso, sin descartar a Geovanni, defensa del filial; mientras que el central diestro será Jorge Moreno.

"Alberto Jiménez todavía no está al nivel máximo, por lo que las dos opciones son Alonso o Geovanni. Ambos no están teniendo minutos, pero estoy seguro de que el jugador que tenga la oportunidad va a dar la máxima garantía", comentó el técnico del Córdoba sobre el sustituto de Gudelj. Para cerrar la defensa, en el lateral zurdo, Calderón no se ha perdido ni un solo partido esta temporada en liga, por lo que apunta a titular sobre Ekaitz Jiménez, mientras que Puga o José Ruiz ocuparán el lateral derecho en función de si el entrenador busca más verticalidad arriba con el granadino o más seguridad atrás con el valenciano.

Múltiples incógnitas de medio campo para arriba

Pese a que en la zaga está más o menos clara la disposición de Germán Crespo, a partir del centro del campo todo hace indicar a que el granadino puede optar por revolucionar su once. Tirando de la columna vertebral del equipo durante las primeras jornadas de liga, la apuesta por Diarra y Javi Flores en el medio es la habitual del técnico, aunque desde que Caballero llegó al club en invierno ha sido titular en todos los partidos aprovechando la lesión del de Fátima, por lo que la duda está en quién acompañará al africano ex del Athletic Club en el medio.

Por los costados, los más habituales hasta el momento están siendo Carracedo por la derecha y Simo por la izquierda. La titularidad del catalán es casi segura, ya que es una de las sensaciones de la temporada y solo ha habido un encuentro en liga en el que no partió de inicio -ante el Sanse en El Arcángel (0-1)-, mientras que su recambio natural, Canario, apenas lleva sumados 25 minutos en los últimos tres partidos.

La banda izquierda está plagada de dudas, pues Marco Camus fue titular en el último partido en El Arcángel ante el Real Madrid Castilla y revulsivo en los dos choques restantes que ha jugado con el Córdoba desde que llegó en invierno, ambos fuera de casa; mientras que Simo, aunque está lejos de su mejor nivel, tiene la confianza del entrenador y es el tercer máximo artillero de equipo con cinco goles. Precisamente un olfato goleador que el CCF está echando mucho de menos, pues solo ha visto puerta una vez en sus últimos seis encuentros.

Reconciliarse con el acierto ofensivo es la asignatura pendiente de los blanquiverdes este domingo y para eso están los delanteros. Aunque el esquema habitual viene siendo un 4-2-3-1, con De las Cuevas o Kike Márquez de enganche, otra de las incógnitas del once del técnico cordobesista es si apostará por el eterno debate de los dos veteranos, o decidirá jugar con dos puntas. De hecho, cuenta con sus tres delanteros al 100%, después de que Willy Ledesma esté ya recuperado de su lesión. Eso sí, en el entrenamiento de este viernes, el extremeño se llevó un golpe que, según Crespo, no le impedirá no estar disponible para el próximo choque.

La vuelta del pichichi blanquiverde, con nueve tantos, es una gran noticia para el cordobesismo. Y más cuando Antonio Casas acumula 11 partidos sin marcar. La otra opción es Juan Villar, que ha sido el único capaz de ver portería durante la crisis goleadora del Córdoba CF en estos últimos partidos. Así, y con múltiples incógnitas que solo Germán Crespo podrá resolver, los blanquiverdes buscan desesperadamente darle la vuelta a su delicada situación con un triunfo ante la Cultural Leonesa. ¿Habrá revolución o se apostará por los de siempre? La respuesta, el domingo.