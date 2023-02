Javi Flores: "Lo que mejor le viene al jugador ahora mismo es apoyo, al menos durante el partido"

El Córdoba CF recibe este domingo en El Arcángel (12:00) a la Cultural Leonesa en un encuentro crucial para los blanquiverdes, que arrastran cinco partidos seguidos sin ganar y cuatro derrotas consecutivas en El Arcángel. El propio capitán blanquiverde, Javi Flores, fue el encargado de asumir en la rueda de prensa previa al choque que pasan por una mala dinámica y que son ellos mismos quienes deben salir de ella.

"Cuando no se consiguen resultados, eso no tiene una explicación porque son muchos factores y cada partido tiene su matiz y sus detalles. Si es verdad es que debemos de subir nuestro nivel individual y volver al demostrado durante la primera vuelta. Cuando no se gana, mejor no hablar mucho y ganar. Para ganar hay que ser competitivo y cuidar cada detalle en el campo, mentalizarse en que cada jugada es importante", declaró Javi Flores.

Pese a la mala racha, el consejero-delegado de la entidad, Javier González Calvo, confirmó ayer la confianza que tiene el club puesta sobre el cuerpo técnico y los jugadores. Un discurso de tranquilidad que el capitán blanquiverde agradeció, pues "todos pasan por un mal momento", pero es necesaria esa "confianza". El capitán también admitió entender "la preocupación de la afición" por "el cambio drástico de resultados", a lo que añadió que está en su mano "dar un paso adelante y volver a recuperar a su gente".

"Desde la tranquilidad que nos transmite el club, es más fácil afrontar los partidos", continuó un Javi Flores que entiende que, "cuando las cosas van mal, mantener la calma es complicado. Lo que mejor viene al jugador ahora mismo es apoyo, al menos durante el partido. A todo el que venga a El Arcángel, que venga a apoyar. Ojalá que todos los que vengan lo hagan para ayuda porque pasamos por un momento malo y los necesitamos. No estamos con la confianza de hace dos meses y hay que recuperar esas sensaciones, se que en los momentos malos demuestran que están ahí y no tengo dudas de que el domingo van a estar con nosotros", destacó el de Fátima.

Los de Germán Crespo tienen enfrente a una Cultural Leonesa que llega a El Arcángel también con la necesidad de ganar, pues lleva dos derrotas consecutivas. El capitán cordobés admitió que el partido lo están preparando durante la semana "como en todas las semanas". Y es que, lo importante para Javi Flores no es el cuadro leonés, que es "un gran equipo que tampoco pasa por un buen momento y que tiene muy buenos jugadores", sino el propio Córdoba: "En el partido de ida allí fuimos en un momento en el que teníamos efectividad en las áreas y ganamos (0-3). Ahora lo más importante es mirarnos a nosotros y dejar al rival, tenemos que volver a competir y a recuperar las buenas sensaciones", precisó.

En lo personal, Javi Flores se mostró con "ganas de ayudar al equipo", pese a que no disputó minutos en las dos últimas salidas del equipo, algo que achacó a la lesión que sufrió hace semanas. Como subrayó el de Fátima, "la vuelta está costando", pero Germán Crespo "está probando cosas" y, pese a que en El Arcángel sí ha sumado minutos en los últimos duelos, los resultados "no fueron muy buenos", por lo que debe "trabajar" para "demostrar" que tiene que jugar.

Por último, el centrocampista del Córdoba CF admitió que está "dispuesto y abierto" a renovar con el club si se lo proponen: "A día de hoy no hemos hablado, pero saben mi caso, que soy un hombre de la casa y que no hace falta que me tengan que llamar porque saben que estoy para lo que ellos necesiten. Ojalá pudiese renovar y seguir aportando dentro y fuera del campo, para eso hay que jugar bien. Por mi parte, tengo que trabajar para jugar y darle motivos para renovar", concluyó.