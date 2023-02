González Calvo: "Germán Crespo no se juega el puesto el domingo"

El Córdoba CF mantiene una confianza sólida en Germán Crespo. Ese mensaje que el director deportivo, Juanito, lanzó el pasado martes, lo refuerza ahora Javier González Calvo, el consejero delegado de la entidad, que fue más allá al señalar que el técnico granadino en ningún caso tiene su puesto en juego este domingo en el partido ante la Cultural Leonesa. El máximo responsable del club reiteró su confianza en la plantilla y el cuerpo técnico, reconociendo la preocupación por una serie de malos resultados que achaca más a un problema mental que de actitud, y confía en que una victoria lo antes posible ayude al equipo a salir del bache.

"Te mentiría si no dijera que los últimos resultados nos preocupan. Pero hay que tener tranquilidad, es la experiencia que me da el tiempo que llevo aquí. Es momento de estar tranquilos, meditar las cosas y seguir apostando por la gente que nos ha dado tantas alegrías", aseguró Javier González Calvo en declaraciones a los medios de comunicación después de un acto en la Diputación de Córdoba con el equipo Genuine de la entidad.

González Calvo fue más allá al asegurar que la confianza en el técnico va más allá del próximo partido. "Este domingo no se juega el puesto Germán Crespo. Eso iría en contra de todos nuestros actos en los últimos meses, de lo que hemos venido generando desde hace tres años. Hacer un movimiento en el banquillo en estos momentos iría en contra de la apuesta mía y de la propiedad. Hay que confiar en aquello que decidimos hacer por mucho tiempo. Después el fútbol nos pondrá a cada uno en su sitio, pero este cuerpo técnico estuvo a punto de meternos en Primera RFEF con un equipo que estaba muerto, luego nos sacó del pozo de manera inmediata, y nos ha mantenido líderes hasta mediados de enero. Ese es el proyecto por el que apostamos y cambiar de manera inmediata no está en mi cabeza, ni en la de los propietarios y la dirección deportiva", argumentó.

Firmes en esa idea, desde el club tratan de recuperar a los jugadores para que vuelvan a ofrecer su mejor versión: "Hoy mismo hemos estado con los jugadores, respaldándolos y mostrándoles la confianza que el club y la dirección deportiva tienen en todos ellos. Necesitamos ganar un partido para salir de esta mala racha que hemos cogido. Esta racha viene precedida de unos resultados que nadie esperaba en aquellos momentos. Necesitamos un buen resultado y para eso seguimos confiando en las personas que tenemos, que para eso se les renovó en el mes de octubre".

En la decisión de mantener la confianza en Germán Crespo, aseguró el consejero delegado del club que no pesa el tema económico de su hipotética rescisión: "Somos un club que trabaja con los presupuestos hechos desde hace tiempo. El tema económico no es algo que nos preocupe, por el contrato que tenga Germán. En este momento no lo vamos a hacer porque confiamos en un proyecto, pero si tiene que llegar ese momento, se llegará a un acuerdo y se hará. No es algo que económicamente nos preocupe. Pero insisto, no estamos en esas y no se nos pasa por la cabeza".

Un problema de "confianza"

Y es que el consejero delegado el club no cree que el problema esté en el banquillo. "No creo que sea un problema técnico, es un problema de pérdida de confianza en un momento determinado. Al final los que salen al campo son futbolistas y nos han dado mucho, aunque hay esa pérdida de confianza. ¿Quién iba a esperar, por ejemplo, que el otro día en Fuenlabrada Gudelj perdiera un balón que no ha perdido en su vida? Lo único que hay que hacer es apoyar al jugador y tratar de que recuperen la confianza. Eso se hace ganando un partido, de la manera que sea", apuntó.

Abundando en las causas que han llevado al equipo a caer en picado, el CEO de la entidad cree es es "una situación mental". "El trato con los jugadores es muy bueno. Siempre estoy con ellos y me siento orgulloso. Hay que estar con ellos, poner los medios necesarios para recuperarlos mentalmente y que jueguen al fútbol como todos los hemos visto jugar. Es cuestión de ganar ese primer partido, por lo civil o lo criminal, y este domingo, con nuestra gente, es lo que hay que hacer", incidió.

González Calvo quiere un equipo valiente y ambicioso, que no tema el error: "No pasa nada por fallar, es normal y hay que fallar para recuperarse. Pero tienen que perder el miedo porque creo que tenemos un equipo acongojado en estos momentos, porque les da miedo perder y eso hace que pierdas. Queremos que arriesguen, que compitan y a eso tenemos que ayudarlos".

El papel de la afición

Cuestionado por la actitud que espera de la afición en el partido del domingo, por los posibles reproches a los jugadores, Javier González Calvo fue tajante: "El que no quiera venir al campo, que no venga, eso lo tengo claro. Si va a venir a ser pesimista, eso no lo quiero en el campo. Lo digo así de claro. No podemos pedirle nada a la afición, siempre la tenemos con nosotros y hemos pasado momentos bastante malos, pero ahora mismo estamos en una competición a la que acabamos de llegar, hemos estado mucho tiempo primeros, seguimos ahora quintos y con todas las aspiraciones a cualquier cosa".

"Yo solo pido que el que no confíe en el equipo que no venga, que no pasa nada. Tenemos una afición lo suficientemente sólida y consolidada para que el que no quiera venir, que no venga. El resto nos apoyan, vienen a todos los campos y están en las buenas y las malas. El otro día en Fuenlabrada no se podía entrar y estuvieron algunos allí viendo el partido desde un sitio en el que se podía. Qué les vamos a pedir, al contrario, nos toca darles", añadió.