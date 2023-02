Juanito: "Vamos a confiar en que el equipo esta semana pueda dar un golpe sobre la mesa"

En medio de la mala situación que atraviesa el Córdoba CF, fue Juan Gutiérrez Juanito, el director deportivo de la entidad blanquiverde, el que dio la cara de manera pública para reforzar la figura de Germán Crespo y mostrar la confianza de la entidad en que la dinámica tan mala que pasa el equipo se revertirá de manera inminente.

"No estamos a gusto con la situación, más allá de la clasificación y de los puntos que tenemos, la imagen del equipo no es la que queremos. Y estamos en una situación compleja, apostando por la paciencia en revertir la situación con las mismas personas que tenían al equipo en lo más alto de la clasificación, contando con Germán Crespo y su cuerpo técnico y a los jugadores transmitiéndoles la mayor confianza", explicó el gaditano.

Cuestionado por el estado de ánimo de Germán Crespo, Juanito aseguró que el técnico está bien. "Estamos en plenas conversaciones durante la semana y mostrándole nuestro apoyo para que se sienta reforzado. También le preguntamos si hay alguna situación anómala o extraña, pero nos transmite que ahora mismo no están saliendo las cosas. Nosotros le transmitimos tranquilidad y que haga lo habitual, porque si ahora quieres hacer muchos cambios entraríamos en una espiral mala", explicó.

Y es que el director deportivo está convencido de la manera de dejar atrás la mala racha: "Tenemos claro que de esto se sale de la misma forma en la que entramos en esta competición, intentando hacer las cosas como el entrenador las plantea".

"Cuando los resultados no son buenos hay que buscar una explicación, pero esas explicaciones a veces están más allá de lo que podamos ver. Yo he sido futbolista y cuando las cosas no salen, entras en una espiral negativa en lo mental. Eso se recupera con una victoria, incluso con dos, pero hasta que no consigues la primera no puedes conseguir la segunda", indicó Juanito cuando se le pregunto por los motivos de esta caída del grupo.

Confianza "plena" en Germán Crespo

Con todo, el responsable de la parcela deportiva del club se mostró positivo: "Vamos a confiar en que el equipo esta semana pueda dar un golpe sobre la mesa. Al público no le vamos a pedir nada, porque bastante da. Tiene que partir de nosotros, del cuerpo técnico y de los jugadores, intentar hacer piña y mostrar en el campo lo que tenemos que mostrar".

Al preguntarle de nuevo por qué crédito le queda a Germán Crespo, Juanito reforzó una vez más al técnico granadino. "La confianza es plena, o no actuaríamos de esta manera. Si tuviéramos alguna sospecha de que Germán no puede levantar esta situación, actuaríamos. Este entrenador se merece esa confianza. Tenemos la suerte de haber vivido una buena etapa con él, no solo en Segunda RFEF, porque este equipo en las primeras 15 jornadas de esta temporada también lo ha hecho", recordó.