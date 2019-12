El Córdoba CF, sin triunfos ante iguales

La primera derrota en casa deja el mejor local en manos del Marbella

El Córdoba finaliza el 2019 como tercer mejor local del Grupo IV, con un balance de 20 puntos fruto de seis victorias, dos empates y una única derrota. Por encima de los blanquiverdes sólo están los dos equipos que le anteceden en la clasificación, cerrando los puestos de play off: el Marbella, tercero, y el Yeclano, cuarto, ambos sin conocer la derrota aún ante su público (no lo ha hecho tampoco el UCAM Murcia, si bien los universitarios coquetean con el descenso pese a sumar tres victorias y seis igualadas en La Condomina). El líder de esta tabla particular es el cuadro costasoleño, que con su victoria en El Arcángel (1-2) impidió a los blanquiverdes acompañarlo en la cima; suma 21 puntos (seis triunfos y tres equis). Uno menos, pero todavía sin caer, ha sumado el Yeclano en La Constitución, donde ha jugado ocho partidos, por nueve de malagueños y cordobesistas. El Cartagena y el Badajoz, que completan las cuatro primeras posiciones desde la cabeza, preceden a los de Raúl Agné, también con un único tropiezo de local, pero con 19 y 18 puntos, respectivamente en su haber.