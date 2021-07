El Córdoba CF de la temporada 2021-22 echa a andar con las pruebas médicas

El Córdoba CF de la temporada 2021-22 echó a andar este jueves con los primeros reconocimientos médicos, a la espera de que mañana viernes se incorporen los nuevos fichajes y ya el próximo lunes arranque el trabajo de campo a las órdenes de Germán Crespo.

En el día 1 del nuevo curso, fueron los jugadores que se mantienen en la plantilla, solo 11, los que se sometieron a las diferentes pruebas médicas a cargo del doctor José Manuel Bretones. Edu Frías, Carlos Puga, Bernardo Cruz, Djak Traoré, Javi Flores, Luismi, Samu Delgado, Miguel de las Cuevas, Willy Ledesma, Julio Iglesias y Álex Meléndez fueron los primeros en completar unos exhaustivos controles que también seguirán este viernes para ellos, según explicó el doctor.

Y es que Bretones decidió separar en dos a plantilla para diferenciar las pruebas que se le realizarán a los jugadores sobre los que ya se tiene un conocimiento e historial previo, de los que llegan nuevos de otros clubes, sin datos todavía que valorar. Antes de las habituales pruebas de esfuerzo y las analíticas, los futbolistas se sometieron a un test de antígenos, pues según Bretones se encuentran en diferentes periodos respecto a la vacunación, contra un virus que aún no está controlado.

Como suele ser habitual en este primer día, el capitán del equipo, Javi Flores, fue el encargado de atender a los medios de comunicación y expresar sus sensaciones de cara al curso que se avecina. "Estoy muy contento, preparado desde ya con mentalidad positiva y fuerte para enfrentar el año que nos espera. Será un año duro porque al final el fútbol cada año es más complicado y está más equilibrado", explicó el de Fátima, que quiso ser prudente respecto a la meta a conseguir: "El objetivo sabemos cuál es, pero hay que ir poco a poco".

Flores no escondió que para ascender, "siendo primero llegas antes a la siguiente categoría", pero aseguró que deben marcarse "objetivos cortos". "Ahora mismo los objetivos tienen que ser el Puente Genil, el Linares, el Marbella, y así sucesivamente. Creo que no ayuda mucho seguir recalcando que el objetivo es ascender", añadió.

Respecto a la plantilla que el club está formando, el capitán se mostró satisfecho: "Será competitiva y se ha hecho muy rápido, que es importante porque quiere decir que había un trabajo hecho. Es importante empezar casi al completo y estamos con ganas de que esto empiece ya". Un plantel que tendrá que afrontar viajes incómodos, sobre todo los vuelos a Canarias, pero es algo que para Javi Flores no debe servir como pretexto. "Es lo que toca y no hay excusa. Los viajes en avión no serán excesivamente largos y los campos son los que nos ha tocado. Toca prepararse, con mentalidad fuerte y positiva", reiteró.

Willy, prudente respecto al objetivo

Por las instalaciones de la Clínica Ergodinámica fueron pasando poco a poco los futbolistas, entre ellos también un Willy Ledesma que renovó su vínculo con la entidad y se mostró deseoso de pisar ya el césped. "El cuerpo va pidiendo empezar y aquí estamos otra vez", expresó el delantero extremeño, que se acogió al mensaje prudente que lanzó el capitán. "Hay que ir paso a paso, con los pies en el suelo y tranquilos. Sabemos que somos el Córdoba y que tendremos que ir a ganar a todos los campos, que eso lo sabemos, pero después el fútbol nos pondrá donde nos tenga que poner. Hay que tener los pies en el suelo, saber que será difícil esta categoría e ir pasito a pasito, intentando ganar todos para estar lo más arriba posible", explicó.

Willy aseguró que mira el colectivo por encima de todo y no quiso detenerse en valorar su curso pasado en lo personal, consciente de que "es el equipo el que tiene que triunfar". Sobre los rivales, tiene claro que "hay que adaptarse a todos, a todos los campos y lo importante es hacerlo lo antes posible, tanto a esos campos como a la categoría".

El de Torremejía valoró también el trabajo de la dirección deportiva y dio por hecho que los nuevos llegarán "con ilusión y ganas de defender la camiseta del Córdoba", pero dejó claro que "las plantillas se ven en el campo". Ahí, en el césped, es donde el Córdoba CF tendrá que ganarse ese ascenso tan deseado.