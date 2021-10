El Córdoba CF tiene a prueba al senegalés Niang para su filial

El Córdoba CF tiene a prueba al senegalés Niang para el filial cordobesista. Ante las bajas que cuenta el conjunto de Diego Caro, que compite en el Grupo X de Tercera RFEF, y con el mercado abierto hasta el mes de enero, el club tiene al jugador africano en un periodo de examen que arrancó este pasado miércoles y durará hasta la próxima semana.

Niang, nacido en 2001, es un extremo senegalés que puede jugar por las dos bandas, aunque se desenvuelve mejor por el perfil izquierdo. De momento, el jugador africano solamente acumula dos entrenamientos a las órdenes de un Diego Caro que todavía quiere verlo más días para tomar una postura final en cuanto a una posible contratación.

Desde el comienzo de la temporada, el Córdoba B ha tenido multitud de problemas con las lesiones. De hecho, no ha podido contar con Abreu todavía. Además, Naranjo sigue en la enfermería de la que va saliendo Jan. Ante las bajas en defensa de Mosquera, que aún no ha llegado a Córdoba, y de Guti, el club podría reforzarse antes del mes de enero, aunque para ello debe haber una ficha libre que no habría actualmente si se cuenta con el central colombiano, con el que se está a la espera de resolver un tema burocrático para que pueda volver desde su país.

A todo ello se suma que Germán Crespo, ante las numerosas bajas que ha estado teniendo desde el arranque liguero, también tira del Córdoba B. De hecho, Abreu, Valtteri, Hankins, Lluis Tarrés, Castillo, Tala y actualmente también Christian -ante las ausencias en el centro del campo- han promocionado para entrenar con el primer equipo, uno de los grandes objetivos al fin y al cabo de un filial.