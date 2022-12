El Córdoba CF 'pasa' de los arbitrajes y se centra en el Mérida

El trato recibido en los últimos partidos por parte de los árbitros ha levando bastante runrún en el entorno del Córdoba CF. Un sector de la afición, a través de las redes sociales, hace tiempo que viene expresando quejas en ese sentido, al entender que los hombres de Germán Crespo están siendo maltratados por el colectivo arbitral. Desde el club blanquiverde, sin embargo, prefieren dejar de lado ese asunto y centrarse en el cerrar el 2022 con una victoria ante el Mérida, restando importancia a esos posibles errores y sin buscar excusas en la labor arbitral.

Así lo expresó Javier González Calvo, el consejero delegado de la entidad, que tiene claro que el equipo no debe perder el tiempo en lamentarse por lo que suceda con los árbitros. "Es normal que nuestros aficionados puedan quejarse pero, desde el club, ni los técnicos, ni los jugadores, ni yo mismo vamos a quejarnos. La competición es muy larga y unos días te dan y otros no te dan", apuntó.

"Sí es cierto que hasta la fecha no hemos tenido suerte. Llevamos dos goles anulados. La expulsión de Gudelj del otro día es justa, pero en Alcorcón tenemos una muy parecida y no tenemos la suerte de que el rival se quede con 10. Eso no significa nada, los árbitros están ahí y al igual que los jugadores fallan goles, los árbitros también tienen derecho a equivocarse. No nos vamos a quejar, en absoluto", añadió el máximo representante del club.

A González Calvo se le preguntó también por esas críticas que ha recibido el Córdoba CF después de su celebración del triunfo ante el Pontevedra en El Arcángel, algo que el consejero delegado ha defendido como lo normal después de un triunfo tan importante. "Cada uno puede decir lo que quiera, pero que no se pueda celebrar un partido en el que pierdes un jugador a los ocho minutos y aun así ganas... Estamos celebrando un partido y el sacarle cinco puntos al segundo. Si se critica eso, es que nos tendrán miedo o envidia", apuntó.

"Yo soy muy de celebrar y creo que celebrar la victoria en cada partido es lo que tienen que hacer todos los equipos del mundo. No sé qué problema hay por celebrar un partido que fue muy duro y que lo sacamos adelante. Ganar un partido es orgullo y siempre debe ser motivo de celebración", agregó.

El cercano mercado de fichajes

Con esa intención de ganar y cerrar el 2022 afronta el equipo el duelo de este sábado ante el Mérida, que para Javier González Calvo sería un colofón perfecto al año. "Sería bonito, un buen cierre, terminar el año como primeros de grupo y poder celebrar un año que en cuanto a resultados deportivos es estupendo. Serviría para olvidar también lo que pasó el pasado domingo, que no fue más que un bonito partido de fútbol, competido entre dos buenos rivales, y que cayó del lado de uno, pero cuanto antes podamos volver a ganar, mejor. Y si es este sábado, pues mucho mejor, contra un buen rival como es el Mérida. Ya jugamos contra ellos en pretemporada y también tenemos el buen recuerdo de que allí ascendimos", recordó.

Además, con la cercanía del mercado de fichajes, González Calvo dejó entrever que el club está tranquilo, pero que no descarta algún movimiento. "Germán no me ha pedido todavía nada, la dirección deportiva alguna cosa. Pero hay que estar tranquilos, el equipo va primero y con unas cifras fantásticas. Si piden algo y se puede hacer, porque hay que recordar que tenemos las fichas completas, pues se hará un esfuerzo", reconoció.