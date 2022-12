Javi Flores: "El partido de Alcorcón está ya olvidado"

El Córdoba CF pasa página de su derrota ante el Alcorcón y se centra ya en intentar acabar el año de la mejor manera posible, que sería sumando tres puntos en el partido que este sábado le enfrenta al Mérida. El capitán del conjunto blanquiverde, Javi Flores, aseguró que la plantilla está ya con la mente centrada en ese duelo ante un equipo del que no se fía porque llegará "en su mejor momento de la temporada".

"A nivel colectivo, es verdad que no esperábamos un resultado así. Viendo el partido, tampoco creo que fuese el resultado más justo, pero el partido de Alcorcón ya está olvidado. La mentalidad está puesta en el sábado, en terminar el año con una victoria y poder seguir ahí arriba. No nos va a pesar esa derrota, vamos a afrontar el partido como hasta ahora, con ganas e ilusión por sumar tres puntos", aseguró Javi Flores en la sala de prensa de El Arcángel al término del primer entrenamiento de la semana con vistas al duelo del sábado.

Una sesión, por cierto, en la que Javi Flores trabajó por momentos con el grupo sin molestia alguna, como él mismo reconoció, por lo que su vuelta para el último partido del 2022 parece cantada: "Las sensaciones son buenas, tenemos que ver cómo transcurre la semana pero lo que he trabajado ha sido sin molestias".

El de Fátima, eso sí, avisó de que ese partido ante el Mérida no será sencillo porque el cuadro extremeño está en una dinámica muy positiva. "Es su mejor momento de la temporada y querrán aprovecharse de eso porque vienen con confianza. Esperamos a un equipo que juega muy bien al espacio, que a la contra es bueno, con dos delanteros que caen muy bien a los espacios. Con balón, si les dejamos jugar, tienen calidad. Pero debemos centrarnos en nosotros, en seguir nuestro estilo porque si damos nuestra mejor versión vamos a sumar los tres puntos", aseguró con confianza.

Para ello, y después de unos días de mucha lluvia en Córdoba, Javi Flores espera que el césped de El Arcángel se encuentre bien. "Esperamos que el campo esté en las mejores condiciones porque para nosotros es súper importante. Hemos entrenado aquí y el campo está bien. En ese sentido, Royal Verd hace un gran trabajo y tenemos los campos muy bien", apuntó.

Un 2022 "inmejorable"

Al capitán blanquiverde se le preguntó también por los arbitrajes, después de las quejas de muchos aficionados por las última actuaciones de los colegiados en los partidos del Córdoba CF, algo que el capitán no cree que sea reseñable. "Yo no creo que hasta la fecha nos hayan perjudicado ni ayudado los árbitros. Debe ser muy difícil ser árbitro y tomar decisiones tan rápidas. El día del Pontevedra, la roja es clara y luego igual se equivoca en pequeñas cosas, pero no podemos pensar que lo hacen queriendo. Ellos también se juegan su puesto y quieren subir de categoría, y no creo que quieran equivocarse. Absoluto respeto, aunque en el campo me cabree con ellos. Creo que han tenido errores, pero otra veces se equivocarán a favor de nosotros y no diremos nada. Hay que dejarlos y centrarse en otras cosas", reflexionó.

A punto de cerrar un 2022 muy positivo para el conjunto blanquiverde, a Javi Flores se le pidió que pasara revista a estos 12 meses en el club. "El balance del año es inmejorable. Hemos conseguido un ascenso, hemos entrado en una nueva categoría y estamos en primera posición. El balance no puede ser mejor. Cuando las cosas se hacen bien desde arriba del todo, y de ahí hacia abajo, es más fácil que las cosas vayan bien. Cuando un club está bien estructurado y hay cercanía desde la gente que manda hasta el que limpia el campo, las cosas solo pueden ir bien", apuntó el capitán, que volvió a recordar que "Infinity entró con una idea muy clara, se les respetó cuando los resultados no fueron bien, y al final el trabajo ha dado sus frutos. Estamos probablemente en el mejor momento en muchos años de la historia del club, y lo que hay que hacer es cuidarlo y mantenerlo".