Un Córdoba CF de nuevo cuño

Asumido ya el final de la temporada, y pese a la situación tan delicada y de incertidumbre que atraviesa el fútbol en la actualidad, el Córdoba CF ya mira la futuro. Y lo hace con una idea bastante definida de lo que quiere en lo deportivo, para confeccionar un plantel de garantías que permita a Juan Sabas mantener al club en la pelea por el ascenso desde el principio. Será un Córdoba de nuevo cuño, una vez más, el que tenga que afrontar la nueva temporada.

Y es que aunque la entidad mantiene 16 jugadores con vinculación contractual de cara a la próxima temporada, lo cierto es que varios de ellos terminarán saliendo de El Arcángel. Con ello, dejarán espacio para los entre ocho o diez futbolistas que el consejero Adrián Fernández Romero reconoció que buscan en el mercado. Una cifra que fácilmente se irá por encima de esa primera previsión, como suele ser habitual en los agitados mercados pretemporada.

Para la enésima reconstrucción, el Córdoba cuenta con la ventaja de tener ya una importante columna vertebral, a la que eso sí tendrá que sumar no pocas piezas de calidad si quiere ser un contendiente serio al ascenso desde la primera jornada. La permanencia en el equipo de jugadores importantes en este recién terminado curso como Isaac Becerra, Iván Robles, Djetei, Jesús Álvaro, Javi Flores, Miguel de las Cuevas, Carlos Valverde, Willy o Piovaccari se da por segura. Todos ellos, salvo quizás la agradable sorpresa de Iván Robles, son futbolistas contrastados, con contrato en vigor y la experiencia suficiente para conformar una buena base de partida.

El club estudia algunas renovaciones entre los que acaban contrato Al margen de la nómina de 16 futbolistas con contrato en vigor, y más allá de las cuatro bajas que el Córdoba anunció hace unos días (José Antonio González, Chus Herrero, Imanol García y Fidel Escobar), en el club no descartan ni mucho menos la renovación de algunos otros miembros del plantel que han acabado contrato. El propio Escobar podría interesar en términos deportivos, aunque en los parámetros económicos que maneja su club de origen su continuidad sería imposible. Además, la dirección deportiva blanquiverde estudia los casos de Raúl Cámara, Moutinho y Jordi Tur como posibles renovaciones. El veterano lateral es valorado en la entidad por su polivalencia y la experiencia que aporta al grupo, mientras que en Moutinho se sigue viendo a un jugador muy valioso si logra dejar atrás sus problemas físicos. En el caso de Tur, el hecho de no haber debutado, no hace perder la perspectiva a los técnicos del CCF de sus buenas condiciones de futuro.

Además, el club mantiene otros jugadores en nómina como Edu Frías, Xavi Molina, Luis Garrido, Zelu, Sebas Moyano, Víctor Ruiz y Fernando Román. De ellos, los dos con más opciones de seguir son Frías (por su condición de arquero sub 23 y Molina). La continuidad de Luis Garrido parece complicada sin su gran valedor, Alfonso Serrano, en la entidad. Entre los cedidos, Fernando Román se quedará en el Marbella por contrato cuando la temporada actual finalice para los malagueños, mientras que Zelu podría firmar definitivamente con el Logroñés en caso de ascenso (así lo recoge su contrato de cesión) y Sebas Moyano está a expensas de que el Lugo decida o no ejecutar la opción que tiene para incorporarlo a su disciplina. Víctor Ruiz, que firmó por dos temporadas el pasado verano, no cuenta y salvo sorpresa saldrá este verano del club.

Refuerzos en todas las líneas

Con apenas una decena de futbolistas con plaza más o menos asegurada en el equipo, está claro que los refuerzos tendrán que llegar en prácticamente todas las líneas. Solo la portería parece algo más cubierta si finalmente la dirección deportiva opta por dar continuidad a la pareja Becerra-Frías, pero demarcaciones coomo el centro de la zaga -con Djetei como único efectivo- y el centro del campo -carente de volantes y sin apenas jugadores de banda-, centrarán buena parte de los esfuerzos en el mercado.

Unos refuerzos que salvo sorpresa no bajarán de la decena, por mucho que el consejero encargado de la parte deportiva, Adrián Fernández Romero, hablara de entre ocho y diez incorporaciones para cambiar la cara al equipo. El número definitivo de nuevas altas apunta a rozar la docena, aunque también dependerá de las opciones de mercado y de las posibilidades que finalmente tenga el Córdoba. No hay que olvidar que la crisis económica se hará notar en el fútbol y condicionará en buena medida la planificación de los equipos.

En esa configuración de la próxima plantilla del Córdoba habrá que tener en cuenta también la idea que manejan los responsables deportivos del club de contar con al menos media docena de futbolistas en el filial que puedan alternar sin problemas su participación en el primer y el segundo equipo. Una idea similar a la que este año se puso en práctica con Iván Navarro y que a buen seguro acabará por confirmar la tesis de que el Córdoba CF de la próxima temporada se parecerá muy poco al actual. Será la enésima renovación de un CCF acostumbrado a las caras nuevas como fórmula recurrente en busca del éxito.