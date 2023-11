Una goleada para el recuerdo: El Córdoba CF iguala su mayor registro histórico a domicilio

El Córdoba CF se marchó de su visita al Atlético de Madrid B con una victoria que quedará para el recuerdo. Los blanquiverdes, que afrontaban esta decimotercera jornada en el Grupo 2 de la Primera Federación con la necesidad de reencontrarse con los tres puntos para seguir peleando por un puesto en el play off de ascenso, consiguieron de largo su objetivo en la Ciudad Deportiva Wanda Majadahonda y de la forma más contundente: con un goleada histórica para la entidad cordobesista.

El solvente 1-6 que le endosaron los de Iván Ania al filial rojiblanco lejos de El Arcángel iguala la mayor goleada a domicilio en la historia del club. Todo un hito, ya que, para dar con otro resultado similar fuera de casa en los registros del Córdoba CF desde su fundación en 1954 hay que remontarse a la temporada 1993-1994. Los cordobesistas, entrenados por aquel entonces por el montillano Juan Verdugo en la ya extinta Segunda División B, hicieron de su visita a Estepona -en ese equipo jugaba el cordobés y excordobesista, Espejo- la que hasta ahora era la mayor goleada fuera de casa del club.

El CCF, en aquel 17 de abril de 1994, arrolló al cuadro malagueño con un contundente 1-6. A diferencia de los de Iván Ania en territorio madrileño, aquel Córdoba se marchó al descanso con un 0-2 a favor gracias al doblete de Loreto. En la segunda parte fue cuando llegó el vendaval de goles gracias al acierto de Algar, Valentín, Cuxart y Paco Pérez, este último en el 85'. Un 0-6 que, sin embargo, recortó el Estepona con un gol en el último minuto que dejó ese 1-6 definitivo e histórico para los visitantes.

Hasta la fecha ningún partido fuera de casa había acabado con un marcador tan amplio a favor de los cordobesistas. Eso sí, el Córdoba CF ha ganado a domicilio por diferencia de cinco goles en varias ocasiones. La más reciente no está muy lejos, pues fue hace apenas tres temporadas, en la recta final de la fatídica 2020-2021 que terminó con los blanquiverdes descendiendo a la Segunda Federación.

En aquella penúltima jornada de la que fue la última temporada de la Segunda B, el CCF entrenado por un Germán Crespo que solo llevaba un partido a las órdenes del primer equipo, le endosó un sorprendente 0-5 a la Balompédica Linense. Un resultado que, sin embargo, no evitó la debacle posterior del descenso. Para recordar un resultado similar en la historia de la entidad hay que remontarse a la 2005-2006 cuando, también en Segunda B, los blanquiverdes ganaron por 0-5 al Díter Zafra en la jornada 15.

Existen dos precedentes más con un resultado tan abultado de 0-5 a favor de los cordobesistas y ambos se dieron en la categoría de bronce: ante el Moralo en la jornada 18 de la temporada 1998-1999 y, según las estadísticas del especialista Álvaro Vega (@LaLigaEnNúmeros), también en la campaña 1955-56 frente al Don Benito en un encuentro correspondiente a la promoción de ascenso a Segunda División.

Así, este 1-6 protagonizado por el Córdoba CF de Iván Ania ante el Atlético de Madrid B ha pasado ya a la historia como la mayor goleada del club jugando a domicilio igualada con la de Estepona en 1994. Por supuesto, también se trata de la mayor goleada del club en esta Primera Federación en la que debutaron la temporada pasada.

En esta categoría todavía poco explorada, lo más abultado que el Córdoba CF había registrado hasta el momento fue el 0-3 a la Cultural Leonesa en la jornada 5 de la pasada campaña; mientras que la máxima cantidad de goles que consiguió marcar lejos de El Arcángel fueron los cuatro tantos realizados en Badajoz en el choque correspondiente a la decimotercera jornada y que terminó con victoria por 2-4, también del pasado curso.

