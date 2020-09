El Córdoba CF da oficialidad a la llegada de Berto Espeso

A poco más de una semana para que el mercado estival baje definitivamente la persiana hasta el próximo mes de enero, empiezan los movimientos oficiales en el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde ha hecho oficial por fin la contratación de Berto Espeso, como durante las horas previas había hecho con Djak Traoré y Manu Farrando. El joven lateral izquierdo se ha comprometido con el conjunto blanquiverde por las próximas dos temporadas, con el objetivo de pelear por el puesto de titular con Jesús Álvaro.

Berto Espeso ocupará una de las fichas sub 23 en el plantel blanquiverde y es la apuesta de la dirección deportiva para dotar de competencia un puesto del equipo en el que el curso pasado Jesús Álvaro apenas encontró resistencia para ser titular indiscutible. Todo a pesar de que el ex del Cartagena, como ha admitido posteriormente, estuvo lejos de su mejor nivel.

A sus 22 años, el joven ovetense aportará un perfil complementario en el carril zurdo del Córdoba, después de cerrar hace unos meses su etapa de formación en el Sporting de Gijón, club en el que ha desarrollado toda su trayectoria futbolística hasta debutar con el primer equipo en la Copa del Rey.

Con experiencia en Segunda B, después de cuatro años en el filial rojiblanco, el asturiano tendrá la misión de apretar por el puesto a Álvaro y elevar la competitividad dentro de la plantilla, uno de los puntos débiles que la dirección deportiva detectó en la plantilla durante la pasada temporada.

Espeso ocupa una de las licencias sub 23, junto a Edu Frías, Darren Sidoel y Álex Robles. La entidad blanquiverde trabaja sin descanso en varias opciones para utilizar al menos una de las dos fichas más de menores que tiene libres con jugadores que, sin tener el nombre de los veteranos del plantel, puedan aportar un plus de calidad y competencia para elevar el nivel medio del equipo.

En ese sentido, y con la zona de vanguardia como prioridad, el primer nombre apuntado en la agenda de Miguel Valenzuela y Juanito desde hace casi dos meses es el del delantero Ibrahim Diabate, que pertenece al Mallorca, con el que tiene un año más de contrato y no termina de aclarar su situación. Su perfil gusta para complementar a Willy y Piovaccari, aunque a estas alturas del mercado ya empiezan a aparecer otras opciones por si no cristaliza la operación.