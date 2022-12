El Córdoba CF y su largo 'impasse' antes del mercado de invierno de fichajes

El Córdoba CF encara la recta final del mes de diciembre con la calma del que observa la clasificación desde lo más alto. El club no deja de trabajar en la posibilidad de reforzar su plantilla, aunque lo hace de manera silenciosa y con la convicción de fichar únicamente si supone una mejoría notable en una plantilla que cuenta con 24 efectivos y de la que, hasta la fecha, nadie se quiere bajar. Con la apertura de la ventana de transferencias a la vuelta de la esquina, el 2 de enero, la premisa en las oficinas de El Arcángel es la de aguardar acontecimientos a la espera de que en el mercado aparezcan jugadores apetecibles. Sin urgencias, sin necesidad de forzar la maquinaria.

Y es que el regreso a los entrenamientos de los hombres de Germán Crespo era una primera fecha importante para calibrar el sentir de algunos futbolistas. Algunos de ellos acumulan pocos minutos de juego y rápidamente fueron puestos en el disparadero como posibles candidatos a abandonar el barco. Meras especulaciones, pues ni el club ha enseñado todavía la puerta de salida a ningún futbolista, ni hay -al menos por el momento- algún jugador que haya expresado su deseo de marcharse.

Más bien al contrario, los primeros entrenamientos han dejado patente que los 24 componentes de la plantilla han regresado con ganas de ganarse el sitio. Los que ya lo tienen, aprietan para mantenerlo ahora que llega el tramo decisivo de la temporada; los que están jugando menos, ven en este parón una oportunidad para reengancharse a los planes de su entrenador y ganar protagonismo.

A ello hay que sumar también el nivel en el día a día que el Córdoba ofrece a los profesionales en una categoría como la Primera Federación. El club de El Arcángel es una entidad totalmente profesional en una categoría en la que muchos clubes sobreviven con tremendas estrecheces económicas. Y de ese barco, ante la posibilidad además de conseguir un ascenso, es lógico que nadie se quiera bajar.

Lo que en otro escenario podría suponer un problema, para el Córdoba no lo es actualmente. La dirección deportiva valora la fuerza del grupo que se armó en verano y, aunque hay jugadores que están muy por debajo de su verdadero nivel, no tiene urgencia alguna para hacer cambios drásticos. El planteamiento del club en ese sentido ha sido claro y diáfano desde el primer día: si alguien está descontento, tendrá facilidades para abandonar El Arcángel. Pero ese escenario todavía no se ha producido.

Sigue el plan inicial

Por eso, la vía abierta para realizar incorporaciones es la de utilizar las fichas libres en el filial -una está vacante en la actualidad y la otra lo estará si Christian Delgado sale cedido-, que a la fuerza tendrían que ser ocupadas por jugadores sub 23, para que pudiesen integrarse sin problemas en la dinámica del primer equipo. Eso lleva a la dirección deportiva a acotar su mercado, de momento, a jugadores jóvenes que puedan buscar minutos en una categoría exigente como la Primera Federación, ya sean de clubes de Segunda División o de algunos filiales de equipos importantes.

Con esas características, y en los puestos de volante o mediocentro y extremo, que son los prioritarios para buscar algún refuerzo en el Córdoba, no existen de momento muchas opciones en el mercado. Y menos aún de un nivel que haga que la dirección deportiva del club blanquiverde se lance a por ellos sin dudar. Un escenario entendible, pues con 24 jugadores en el primer plantel, los técnicos no quieren dar un paso en falso y firmar algún jugador que, finalmente, no eleve el nivel del grupo de manera considerable.

Un ejemplo claro es Neskes, futbolista de ese perfil al que el Cartagena busca acomodo en Primera Federación para que siga creciendo. Según ha podido confirmar el Día, el CCF no lo contempla como una opción real a estas alturas, pues espera alternativas mejores. Ahora bien, los técnicos asumen que el de enero es un mercado que se cuece a fuego lento y en el que las buenas oportunidades pueden surgir al final. Por eso, el Córdoba CF se mantiene en un impasse a la espera de acontecimientos, consciente de que su situación, pese a las últimas derrotas, sigue siendo privilegiada.