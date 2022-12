El Córdoba CF ante el mercado de fichajes: así quieren reforzarse sus rivales

El próximo 2 de enero dará el pistoletazo de salida oficial el mercado invernal de fichajes, que en la Primera Federación se prevé intenso. El Córdoba CF tiene en mente reforzarse para defender su liderato en el Grupo I, pero algunos de sus rivales más directos también andan enfrascados en la búsqueda de refuerzos con la idea de seguir apretando a los blanquiverdes en la pelea por esa primera plaza y, cuanto menos, para asegurarse un lugar en las eliminatorias por el ascenso.

En el caso de los blanquiverdes, las prioridades para buscar refuerzos están en el mediocentro. El CCF intentará hacerse con un volante que pueda ayudar en una posición en la que Diarra y Javi Flores han acumulado la mayoría de minutos, con Álex Bernal en un segundo plano y Ramón Bueno relegado por las lesiones. Además, si surge alguna opción interesante para reforzar las bandas, Juanito también estará atento intentando hacerse con el mejor jugador posible para dar un plus más a la plantilla que entrena Germán Crespo.

Con todo, el Córdoba CF no tiene grandes urgencias, como sí algunos de los equipos que le siguen. El que más, por historia, presupuesto y aspiraciones, es el Deportivo de La Coruña, que apunta a ser el gran animador de este mercado invernal. El conjunto gallego espera hacer al menos tres incorporaciones, y para ello también tendrá que dar bajas.

Óscar Cano, técnico de los deportivistas, estima que necesita un centrocampista para reforzar su idea de jugar con tres hombres en la medular. Además, también echa en falta un lateral izquierdo que compita con Raúl García Carnero -Retuerta apunta a salir del club- y aspira a contar con un jugador importante en ataque.

El perfil que buscan los deportivistas es el de un delantero con movilidad y capacidad para jugar al contragolpe. El sueño sigue siendo el coruñés Lucas Pérez, pero el Cádiz no lo está poniendo sencillo y la operación parece encallada. Esa llegada en el ataque llevaría aparejada la salida de Gorka Santamaría, uno de los grandes fiascos del club deportivista en lo que va de temporada.

Otro equipo aspirante al ascenso que mira al mercado con discreción pero sin perder detalle es el Racing Ferrol. Los gallegos no han realizado pronunciamientos oficiales sobre sus intenciones, pero necesitarían un lateral izquierdo que cubra la lesión de larga duración de Pumar. Además, los ferrolanos también valoran incorporar algún efectivo en el centro del campo y el ataque.

El Linares, atento a buenas oportunidades

Inmerso en la búsqueda de buenas oportunidades de mercado está también el Linares, un equipo que ha estado muchas semanas en puestos de play off y que se mueve bien en el mercado, pese a contar con un presupuesto reducido. Los linarenses tienen sus miras puestas en reforzar el centro de la zaga y las bandas en ataque. Entre los nombres que manejan están el central del Granada Pepe Sánchez y Mawi, que juega en el Rayo Majadahonda.

Por último, menos movimientos se esperan en dos equipos que están metidos de lleno en la pelea por el ascenso directo como son el Alcorcón y el Real Madrid Castilla. Los alfareros, eso sí, no descartan movimientos, con el centro de la zaga y la vanguardia como opciones preferentes a la hora de fichar. Ahora bien, en el club madrileño saben que no será sencillo dar bajas después de la fuerte apuesta hecha en verano. El margen económico con el que cuenten serán fundamental para un equipo que no quiere dejar pasar la oportunidad de poder pelear por el primer puesto.

Idéntico objetivo tiene el Real Madrid Castilla, aunque el filial blanco no mira al mercado con urgencia. Por sus particularidades como segundo equipo, los madridistas cuentan con una base de jugadores jóvenes importante en las categorías inferiores del Real Madrid. Además, varios de sus fichajes del pasado verano están teniendo poco protagonismo, casos de Álvaro Leiva o Noel López, lo que podría llevarles a desistir en la búsqueda de fichajes.