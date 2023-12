El Córdoba CF lucirá en sus camisetas el nombre de los municipios de la provincia

El Córdoba CF hará patria chica en cada uno de sus desplazamientos en la vigente temporada y también en los encuentros que restan por jugar en El Arcángel llevando el nombre de los municipios de la provincia cordobesa en la parte trasera de su camiseta. Es la principal novedad dentro del acuerdo de patrocinio con la Diputación de Córdoba que el club y la institución provincial han renovado este lunes, escenificando el acuerdo con una fotografía de familia en el Patio Barroco del Palacio de la Merced.

Más allá del montante económico que el Córdoba recibe de la Diputación, cuya cifra no ha sido desvelada, el matiz diferenciador de este año es ese apoyo a la difusión de la marca Córdoba, elaborada desde el área de Turismo de la Diputación, con Narci Ruiz -presente en el acto junto al presidente Salvador Fuentes y el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio- como principal impulsora de esta iniciativa.

"Es un proyecto que nos ilusiona y llevábamos varios meses trabajando en él. Ponemos a disposición de la Diputación el club para contribuir a ser un altavoz más en el tema turístico de la provincia. Queremos poner de relieve los 77 municipios de Córdoba. No vamos a descubrir nosotros el atractivo de la provincia pero sí queremos ayudar a darlo a conocer, tanto en las aficiones que nos visitan como entres los cordobeses", comentó en el acto Antonio Fernández Monterrubio.

El Córdoba tiene claro que debe reforzar sus lazos con la provincia y así lo aseguró Monterrubio: "Es una de nuestras líneas estratégicas. Queremos mirar más a la provincia porque ahí tenemos muchísimos abonados e importantes patrocinadores".

Por otro lado, Salvador Fuentes quiso "agradecer a los responsables del Córdoba el compromiso con esta ciudad y la provincia". "Hay que presumir de Córdoba y del mejor equipo de fútbol que tenemos, y también de la afición, porque vemos partidos de Champions y Primera División con menos afición de la que tiene el Córdoba CF", recordó el presidente de la institución provincial.

"La gente de la provincia, que viene cada 15 días a ver al equipo de su vida, es a la que vamos a intentar satisfacer. El compromiso de la Diputación es el de estar al lado de un club que tiene tanto impacto mediático. Queremos ir a Primera con ellos y lo están haciendo muy bien. Vamos a intentar que el Córdoba siga subiendo y dando tardes de gloria", añadió Fuentes.

Como representantes de la provincia, al final del acto atendieron a los medios de comunicación dos hombres como Antonio Casas, natural de La Rambla, y Carracedo, con raíces y familia en Puente Genil. "Es un orgullo y un privilegio el llevar en la camiseta del equipo de mi ciudad el nombre de mi pueblo. Es lo más grande que hay", aseguró Casas.

Carracedo, por su parte, destacó que pese a "no ser cordobés de nacimiento" se siente "un hijo adoptivo de esta provincia". "Desde que llegué aquí se me recibió con los brazos abiertos. Es donde me gustaría formar mi familia, tengo mi círculo cercano y es donde me siento querido", añadió.