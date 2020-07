El Córdoba CF busca un salto de calidad en las fichas sub 23

Si algo tiene claro la dirección deportiva del Córdoba CF en su trabajo de planificación de la próxima temporada es que quiere una plantilla equilibrada. Y esa compensación pasa, en gran parte, por elevar el nivel medio de un equipo que el curso pasado tuvo hombres veteranos de mucho peso, pero que echó en falta mayor aportación de los jóvenes, tan importantes en la Segunda División B por la normativa vigente a la hora de inscribir plantillas.

Y es que de las 22 fichas como máximo que cada equipo puede tramitar, al menos seis de ellas deben corresponder a jugadores menores de 23 años. En ese apartado es donde el conjunto blanquiverde tiene más margen de maniobra para reconstruir su plantilla, pues solo cuenta con Edu Frías con contrato dentro de ese perfil.

Por eso, al margen de los fichajes que deben llegar para apuntalar aún más el teórico equipo titular del que dispondrá Juan Sabas, los técnicos del Córdoba se afanan en poner a disposición del entrenador algunos complementos que, pese a su juventud, compitan de tú a tú por el puesto con los futbolistas más consolidados del plantel.

Ese salto de calidad es complicado, pero como han demostrado otros equipos puede terminar siendo una de las claves del éxito. Buena muestra de ello es el Cartagena, que cuenta esta temporada con algunos jugadores sub 23 que han terminado siendo capitales en sus alineaciones.

¿Y dónde buscará el Córdoba jugadores jóvenes que aumenten el nivel medio de su plantel? El principal vivero en el que han puesto sus ojos Juanito y Miguel Valenzuela es en los filiales de equipos de Primera y Segunda División. Aprovechando sus buenos contactos con muchos equipos de la élite, la dirección deportiva cordobesista tratará de arañar algún futbolista prometedor de los que muchas veces suelen quedarse a medio camino entre un filial y el salto a su primer equipo.

En función de lo que ofrezca el mercado, los planes trazados en la entidad son los de complementar posiciones bien asentadas con hombres jóvenes que aprieten a los teóricos titulares. Un claro ejemplo es el puesto de central, donde el club aspira a un fichaje de campanillas, pero también al de un hombre que sin pasar de los 23 años pueda pelear por minutos importantes.

En los laterales, con Jesús Álvaro e Iván Robles como hombres fijos, también llegarán futbolistas de ese perfil. Para el carril derecho, la opción podría ser incluso la de Núñez, un joven futbolista que llegará procedente del Utrera y que está llamado a estar a caballo entre el primer equipo y el segundo. En la banda izquierda, el objetivo es dotar de competencia a Jesús Álvaro.

Ese perfil de jugadores jóvenes con talento y frescura también es el que se busca para dar un plus en las bandas y la delantera, posiciones en las que aparecen hombres importantes como Moutinho, De las Cuevas, Carlos Valverde, Piovacccari o Willy Ledesma.

Todos ellos son futbolistas veteranos y llamados a llevar buena parte del peso del equipo, pero la intención del club es que no se sientan con el puesto ganado desde el primer minuto del primer partido, para lo que es fundamental acertar con esos jugadores sub 23 que terminen llegando.

El curso pasado, el mejor ejemplo

El mejor ejemplo de lo que el Córdoba quiere cambiar está en la plantilla del curso pasado, en la que apenas Owusu rindió a un nivel notable entre los sub 23. También Iván Robles, que llegó procedente del Cádiz B en el mercado invernal, cumplió con creces, aunque el onubense ya no tendrá esa condición de sub 23 en la próxima temporada.