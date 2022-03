El Córdoba CF abre más brecha al frente de la clasificación

El Córdoba CF abre brecha al frente de la clasificación tras conquistar su triunfo en El Maulí ante el Antequera gracias al solitario tanto de Omar Perdomo en el tiempo de descuento. Los blanquiverdes, que tienen que recuperar el partido ante el Tamaraceite, que aún no tiene fecha de disputa, se colocan con nueve puntos de ventaja respecto al segundo clasificado, el Cacereño.

Los de Cáceres no pudieron jugar esta jornada ante el Mensajero por varios positivos en coronavirus en la plantilla canaria. De hecho, los extremeños se quedan también con un encuentro menos como el Córdoba CF por disputar en las próximas fechas. La tercera plaza pasa a manos de un Mérida que se impuso con claridad al Tamaraceite (0-3) y aprovechó el pinchazo de un Montijo que no pudo superar al San Roque de Lepe (0-1).

El pinchazo de los de Juan Marrero, que están cuartos, no fue el único, ya que el Ceuta cayó en la Ciudad Deportiva El Rosal ante el Cádiz B (1-0). A pesar del revés, los ceutíes se mantiene en zona de play off de ascenso a Segunda RFEF tras las derrotas del Villanovense, que no pudo con el colista San Fernando (2-1), y la del Coria, que pinchó en casa ante el Panaderías Pulido (1-2).

Al término de la jornada 25 en el Grupo IV de Segunda RFEF, así está la clasificación: