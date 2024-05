El Córdoba CF afronta en Ibiza un simulacro de cara al 'play off' de ascenso

Era un duelo que prometía mucho y que no pondrá tanto en juego, pero aún así la visita del Córdoba CF al Ibiza supone una buena piedra de toque para ambos equipos de cara al inminente play off de ascenso a Segunda División. Celestes y blanquiverdes se citan este sábado en Can Misses con tres puntos en juego que han perdido cierto valor, dado el desarrollo de las últimas semanas, pero que ambos buscarán para amarrar sus objetivos.

Por el lado del Ibiza, un triunfo supondría apalabrar la tercera plaza y poder seguir optando a cazar al Córdoba CF. Por el lado del conjunto cordobesista, solo un punto le serviría para asegurarse la segunda posición y afrontar la jornada final con la tranquilidad de tener los deberes hechos antes de que llegue el momento más importante del curso con las eliminatorias por el ascenso.

Dada la entidad de ambos contendientes, el partido se presenta para los dos equipos como un simulacro de lo que puede suceder en el play off. Dos equipos parejos, atención a los detalles y concentración para minimizar errores apuntan a ser las claves del duelo en Can Misses. El fútbol, caprichoso como ningún otro deporte, regala a veces escenarios totalmente inesperados, pero en prácticamente ninguna quiniela entra que el UD Ibiza - Córdoba CF sea un partido alocado como el de la primera jornada de liga. En El Arcángel, dos equipos por aquel entonces en formación, intercambiaron golpes con el cuadro pitiuso como ganador.

Pero si el Ibiza ha cambiado desde entonces, con una permuta de entrenador incluida, más lo ha hecho un Córdoba CF que bajo la bandera de la solidez ha protagonizado un auténtico temporadón para ganarse el derecho de mirar de tú a tú a equipos como el Ibiza, con un presupuesto y unas exigencias incluso superiores a las que arrastra el conjunto cordobesista.

Para Iván Ania y sus jugadores, el hecho de saber que un punto bastará para confirmar el segundo puesto también supone una dosis mayor de tranquilidad a la hora de plantear el partido. El Córdoba CF irá a ganar, sin duda, pero con la idea clara de no entrar en un tira y afloja con el Ibiza.

Del lado del conjunto ibicenco, la llegada de Onésimo Sánchez a su banquillo ha revitalizado las opciones del cuadro pitiuso. El técnico vallisoletano ha frenado la caída en picado de un equipo al que la temporada se le estaba haciendo muy larga, pero el Córdoba CF será la verdadera prueba de fuego para calibrar en qué momento se encuentran.

Ese es el atractivo que presenta el duelo de este sábado en Can Misses, donde se medirán dos candidatos al ascenso con gran parte del trabajo hecho pero con objetivos todavía por concretar en un pulso que se prevé igualado y que se decantará por detalles. Un simulacro perfecto para tomar conciencia de lo que viene por delante cuando llegue la hora de la verdad en el play off.