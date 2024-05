Onésimo, entrenador del Ibiza: "El Córdoba CF es un gran equipo, diferencial en todos los aspectos"

Onésimo Sánchez espera con ganas el partido de su equipo, el Ibiza, ante el Córdoba CF. El técnico vallisoletano alabó en la previa al conjunto blanquiverde pero prefirió centrarse en el trabajo que viene desarrollando con sus jugadores en las últimas semanas y que, de momento, está llegando acompañado de buenos resultados.

Desde su llegada hace un par de semanas al club, el Ibiza ha sacado cuatro puntos de seis posibles, empatando en casa con el Real Madrid Castilla y logrando una solvente victoria ante el Castellón en Castalia. Ahora, el siguiente rival en el camino para el conjunto celeste es un Córdoba CF al que Onésimo alabó en sala de prensa.

"El Córdoba CF es un gran equipo, diferencial en todos los aspectos, sobre todo de mediocampo para arriba. Tienen grandes jugadores por fuera que centran muy bien y atacan muy bien los espacios. Vamos a tener que estar muy bien y minimizar las pérdidas, pero quiero que priorice lo que trabajo yo y lo que el Ibiza quiere que pase", apuntó el técnico.

Para Onésimo, la clave es que su equipo no se desvíe del camino marcado. "Hay que ir objetivo a objetivo, el otro día cumplimos el primero y ahora tenemos que seguir cogiendo confianza para intentar mantener el puesto en el que estamos o, aunque está complicado, optar al segundo puesto. El Córdoba CF es muy buen rival y nos expondrá la situación en la que estamos", valoró Onésimo.

Con todo, Onésimo no escondió que "el partido es muy importante porque queremos estar donde estamos o un poco más arriba". "Es el último partido en casa y queremos enganchar a la gente", añadió el técnico del conjunto ibicenco, que no deja de pensar en ese play off de ascenso que marcará el devenir de la temporada para su equipo.

René Ramos, un fichaje de urgencia para el Ibiza

Onésimo Sánchez también se refirió al fichaje anunciado por el Ibiza este mismo viernes, con la llegada de un René Ramos que dará seguridad y tranquilidad en la portería del conjunto pitiuso, ante la inminente convocatoria de Patrick Sequeira para disputar con Costa Rica varios compromisos internacionales.

"El club ha estado rápido y hemos buscado una muy buena solución. A René lo conozco y nos va a ayudar, necesitamos su ayuda en la portería porque Sequeira se tiene que ir con su selección. Nos dará veteranía y saber estar", apuntó Onésimo.