El Córdoba CF, sin riesgos con Willy Ledesma y Ekaitz Jiménez

El Córdoba CF no quiere asumir riesgos con Willy Ledesma y Ekaitz Jiménez, los dos jugadores que están actualmente en la enfermería blanquiverde. A pesar de que ambos están avanzando en sus respectivas lesiones, Germán Crespo reconoció en la previa del encuentro de este sábado ante el Real Madrid Castilla que "no tienen esa sensación de seguridad y no queremos recaídas".

Durante la última sesión de entrenamiento Willy Ledesma y Ekaitz Jiménez estuvieron presentes en la Ciudad Deportiva. Eso sí, los dos estuvieron de nuevo al margen del grupo y trabajando en ese puesta a punto para poder estar en la cita que tendrá el Córdoba CF de la próxima jornada, el domingo 18 de febrero, ante el Fuenlabrada en el estadio Fernando Torres (18:00).

Sobre el estado físico del de Torremejía y el lateral vasco, Germán Crespo indicó que son "dos jugadores que podrían llegar, pero no tienen esa sensación de seguridad y de estar tranquilos". "Son dos lesiones importantes, sobre todo la de Willy y no queremos una recaída. Eka es una lesión de dos o tres semanas y de menos gravedad, pero tenemos con jugadores de cuatro tarjetas y queremos llegar de la mejor manera a los siguientes partidos", expuso el técnico granadino.

Ante este panorama, Germán Crespo, que no arriesgará con Willy y Ekaitz Jiménez y mantiene también a Alberto Jiménez con su puesto a punto tras ocho meses sin competir, llamó a filas de nuevo a Geovanni Barba y Adrián Turmo, componentes del filial que están en la dinámica del primer equipo durante esta semana de entrenamientos.

Tras realizar seis fichajes realizados en este mercado invernal, cinco de ellos, Caballero, Armando Shashoua, Canario, Marco Camus y Juan Villar, tendrán la oportunidad este sábado ante el Real Madrid Castilla de volver a contar con minutos tras debutar con la elástica blanquiverde en las anteriores jornadas. Ya son 28 jugadores utilizados por Germán Crespo en lo que va de competición y solo queda Alberto Jiménez por debutar de la primera plantilla.