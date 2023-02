Germán Crespo, sobre el Castilla: "Tenemos que salir intensos y hacer un partido largo"

"No hay mejor partido que este para cambiar la dinámica". Germán Crespo tiene claro que el encuentro de este sábado ante el Real Madrid Castilla (El Arcángel, 19:00) es el mejor para intentar volver a la senda de un triunfo que no llega desde que se impuso al San Fernando en el primer choque de este 2023. Con los blancos a tan solo un punto, la cita es de alto valor.

Sobre la contienda ante el filial blanco, Germán Crespo indicó que es "uno de los partidos que nos esperan en esta segunda vuelta", en el que el Córdoba CF recibirá en El Arcángel "a todos los de arriba". "En este caso es el Real Madrid Castilla que lleva muchas jornadas sin una derrota", pero comentó el preparador granadino que es de los duelos que "gustan jugar". Además, añadió que prefiere este tipo de choques "que si viene uno de mitad de la tabla".

El conjunto de Raúl González Blanco es "un equipo alegre" y motiva "por el equipo qué es y el ambiente de la grada que nos da un plus extra, con el campo lleno", por lo que no hay que elegir otro partido "para cambiar dinámica negativa que este". También comentó que de los conjuntos de arriba es "el más regular y no ha tenido ese bache, pero está a tan solo un punto nuestra". Esto indica, para Germán Crespo, que "a lo mejor no han sido tres, cuatro o cinco jornadas, pero en las primeras jornadas no sumaba de tres y en las últimas lleva cuatro empates seguidos", por lo que destacó que "cada vez es más difícil ganar".

Sobre las exigencias de la categoría, en la que reiteró que cuesta "mucho ganar", como lo demuestran los resultados del Castilla de las últimas jornadas y "la dificultad q tiene" para sacar adelante unos encuentros en los que "en casi todos se ha adelantando en el marcador, pero no los ha rematado. Le pasó en Ceuta o en Pontevedra, por ejemplo".

"Es un equipo con mucha calidad y joven. Nosotros tenemos que hacerles un partido complicado desde el primer minuto e intentar que no se te adelanten en el marcador, porque es un equipo peligroso que tiene mucha verticalidad a la contra", destacó Germán Crespo. "Vamos a intentar salir intensos y hacerle un partido largo. Si somos capaces de adelantarnos, el ambiente nos va a llevar en volandas", reconoció el técnico del Córdoba CF, que apuntó que "estar arropados por un campo lleno a cualquier jugador le motiva y si resultado es a favor más todavía".

"Todos quieren estar en el once inicial"

A pesar de los malos resultados, Germán Crespo señaló que "al final el equipo trabaja muy bien y se le ve una alegría, aunque en estas últimas semanas no lo hemos transmitido en los partidos". "El otro día en Salamanca se vio algo al equipo de inicio de temporada, pero nos faltó algo de frescura. Esta semana se ve al equipo con ganas, todos lo han demostrado, todos quieren estar en el once y todos quieren tener minutos", expresó el técnico nazarí sobre la actitud de sus jugadores en los entrenamientos.

Cuestionado por la llegada de los nuevos jugadores y las posibles rotaciones, Germán Crespo indicó que "el domingo pasado solo llevaban un par de entrenamientos o tres. Esta semana ha sido más corta de lo habitual, pero si se han trabajado conceptos y lo que queremos es eso. En una o dos semanas no lo van a tener claro, pero que vayan asimilando cosas porque son jugadores que han venido para sumar".

"Va a ver cambios porque el abanico de posibilidades es grande", indicó Germán Crespo sobre las posibles novedades que habrá en el once inicial ante un filial blanco en el que habrá bajas: "Es verdad que tienen un jugador que es diferencial que es Arribas que está marcando diferencias, pero tienen una plantilla completa". "Sabemos que tienen jugadores fuera, pero si no está Mario o Arribas podrá estar Iker o jugadores con menos minutos y que tendrán la oportunidad de jugar mañana", comentó el preparador nazarí.

"Estoy más tranquilo porque todos piensan en el partido"

Por último, tras cerrarse el mercado invernal y tener el plantel ya completo, Germán Crespo destacó que está ya "más tranquilo porque trabajas con la gente y todo el mundo piensa en el partido. Eso te da seguridad porque todos quieren estar en el once titular, y para ello trabajan". "Cuando están pendientes de una posible salida, no se trabaja igual. Esta semana se ha notado, que todos quieren salir de inicio y de ahí lo complicado de pensar ese posible once", señaló el preparador granadino.