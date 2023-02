Christian Carracedo: "Hay que estar tranquilos porque dependes de ti mismo para conseguir el objetivo"

Christian Carracedo (L'Hospitalet de Llobregat, 30-11-1995) es una de las piezas importantes de esta temporada en el Córdoba CF. "Si estoy ahí nadie me ha regalado nada y espero que sea así durante toda la temporada para poder aportar y ayudar lo máximo al equipo en todo lo que pueda", indica a El Día. A pesar de la mala dinámica de resultados, el extremo catalán, renovado hasta 2025 y con "la idea de seguir muchos años aquí e intentar alcanzar el fútbol profesional con el Córdoba", pide "calma" y, eso sí, corregir "errores" e intentar "desde este sábado -llega el Real Madrid Castilla a El Arcángel (19:00)- empezar a sumar de tres en tres".

-Empezando por lo actual y tras sumar cinco puntos de 21 posibles, ¿qué le está pasando al equipo?

-Bueno, pues también al principio no era normal la racha que llevábamos. Creo que hay que estar tranquilos porque estamos viendo lo complicado que es sumar para todos los rivales y seguimos a tres puntos del líder. Hay que mantener la calma y, eso sí, corregir errores e intentar desde este sábado empezar a sumar de tres en tres, y sobre todo en casa que es donde ahora mismo estamos en una faceta un poco menos positiva.

-¿Ha distorsionado mucho el mercado de invierno?

-Sí, yo pienso que sí. Ha sido una situación en la que había cada día rumores, compañeros nuevos, compañeros que se van... Y ahora ya estamos centrados en jugar en cada partido, en cada entrenamiento y sólo se habla de fútbol, que por mucho que diga la gente, pues quieras o no siempre distrae el que un compañero venga u otro salga. Ahora ya se ha cerrado y hay que centrarse en lo importante, que es el partido del sábado.

-¿Cómo le puede explicar a un aficionado del Córdoba CF que salgan seis jugadores del equipo que marchaba líder en el mes de diciembre?

-Bueno, también hay que respetar que son jugadores ambiciosos, que lo que quieren es tener minutos, sentirse importantes, y a lo mejor aquí no estaban recibiendo esos minutos y se han ido fuera a buscarlos también. El club ha puesto facilidades y no lo ha impedido. Si es para el bien de todos, pues que así sea. No hay que dramatizar ni ver que salen de un equipo líder o no líder, porque al final somos personas y cada uno tiene sus circunstancias. Como explicó el director deportivo, hay gente que tiene ya unas edades y buscaban unos proyectos que a lo mejor aquí solo le aseguraban este año y en otro lado aseguran más. Entonces, bueno, hay que ser respetuosos y y comprenderlo también.

-¿Le preocupa el nivel de juego actual que está teniendo el equipo? Parece que es cuestión de una dinámica negativa y que en el momento en que se gane un partido cambiará todo, pero...

-Sí, si que es verdad que hemos estado muy espesos en este mes. Ha sido una época de juego muy espeso. Es verdad que ha habido partidos que nos han hecho mucho daño, como el partido del Mérida o el del Linense. Son partidos que podías haber ganado, pero yo creo que no merecías perder. Al menos sumar un empate, sí hubiese sido más justo que una derrota, y son resultados que nos han hecho daño y a lo mejor la confianza había bajado. Pero sí que es verdad que este fin de semana pasado yo vi al equipo que volvía a ser protagonista con balón, que volvía a crear peligro, a tener situaciones de área. Y la diferencia también es que antes, pues con tres metíamos tres y ahora nos cuesta efectuar esas ocasiones.

-El Córdoba es el equipo máximo goleador de la categoría, que sigue siéndolo, pero lleva cuatro partidos sin ver puerta.

-Sí, al final son dinámicas, son rachas. También prefiero que venga ahora la racha y no venga al final de temporada cuando te estés jugando de verdad las habichuelas. Entonces hay que estar tranquilos y estoy seguro de que una vez cambiemos esta dinámica va a volver a venir la senda del triunfo como estábamos en la primera vuelta.

-¿Preocupa el hecho de que haya llegado este bache y de que otros equipos les hayan adelantado en la clasificación, o todo lo contrario y están positivos porque están a tres puntos del liderato?

-Al final lo positivo es eso. Hay que ser objetivos y detrás vamos a tener gente. Entonces lo positivo es que tienes al líder a tres puntos. Da igual que tengas cinco, seis o siete rivales por delante, estás a tres puntos del primero que es el objetivo. Entonces hay que estar tranquilo porque dependes de ti mismo para poder conseguir el objetivo. Así que todo pasa por hacer las cosas bien nosotros, sacar nosotros buenos resultados, porque si nosotros hacemos las cosas bien, no nos tienen que importar lo que hagan los demás.

-Llega el Real Madrid Castilla: 16 partidos sin perder, con ocho victorias y ocho empates, cuatro de ellos consecutivos. Parece un equipo imbatible.

-Sí, al final eso pensarían de nosotros de la primera vuelta, que veníamos de no sé cuántos partidos sin perder y líderes invictos. Al final llega alguien que te cambia la racha y estamos convencidos de que podemos ser ese equipo que le corte esa dinámica. Encima, a priori, puede ser que tengan bajas importantes, que no nos tiene que desviar, pero bueno, sabemos del nivel que hay en ese plantel. Entonces estoy seguro que si hacemos las cosas bien, vamos a estar muy cerca de conseguir los tres puntos.

-¿El ascenso directo es cosa de los actuales cuatro primeros clasificados o queda aún mucho por disputar?

-Queda mucho, queda mucho. Yo por experiencia del año pasado, en esta época con el Linares estábamos en descenso y hicimos play off. Esta segunda vuelta es muy larga, ya se está viendo lo que cuesta sumar puntos, no solo a nosotros, sino a Alcorcón, a Madrid, al Ferrol, a muchos equipos que vamos a estar ahí en la pelea. Todo pasa por empezar a hacernos fuerte en casa, que es uno de los pequeños baches que hemos tenido ahora y qué mejor hacerlo contra un rival directo que está por delante nuestro. Y si ganamos, los adelantamos en la clasificación.

-¿Hay más nervios o más presión por el hecho de jugar aquí en El Arcángel?

-Al menos en la plantilla, no. Es verdad que respiramos y es normal, pues que la afición se impacienta un poco antes de lo que lo hacía antes. Ahora a lo mejor si en el minuto 30 pues no vas ganando ya empieza un poco esa impaciencia, pero también es normal. Partidos que iban 0-0 o en empate y en el último momento se te escapan y está ese miedo. Nosotros, los jugadores, estamos muy tranquilos y una vez salimos al campo no pensamos en si estamos en casa, si no o si aquí hemos perdido. Al final es cuestión de dinámicas y que entre el balón. Pero como te he dicho antes, yo el otro día vi otro equipo, otra cara, y creo que vamos por el camino correcto.

-Desde que llegó es pieza indiscutible para Germán Crespo. Me imagino que estará contento de ser una de las piezas importantes de este Córdoba CF.

-Sí, al final lo que un jugador necesita es sentirse importante y con confianza. Y el míster desde que llegué, me la ha dado. Creo también que me la he ganado, que si estoy ahí nadie me ha regalado nada y espero que sea así durante toda la temporada para poder aportar y ayudar lo máximo al equipo en todo lo que pueda.

-¿Cómo surge su llegada al Córdoba CF?

-El año pasado, estando en Linares, mi representante se pone en contacto conmigo, aparece la opción del Córdoba y yo le dije que si era en Primera RFEF ya estaba la decisión tomada, que iba a ser el Córdoba. Entonces cerramos ese preacuerdo con una cláusula por la que si había un equipo de superior categoría, pues se podría llegar a un acuerdo, pero bueno, visto el mercado y que habría que esperar a la final, se decidió jugar en el Córdoba y ahora a la vista está con la renovación de que quiero seguir muchos años aquí e intentar alcanzar el fútbol profesional con el equipo.

-Imagino que también sería importante para usted el hecho de empezar teniendo partidos y a finales del mes de noviembre se sellara esa renovación hasta 2025.

-Sí, así es. Al final es una muestra de que estás haciendo las cosas bien, de que el club confía en ti y de que el cuerpo técnico y los compañeros confían en ti. Y no hay nada mejor que en cualquier situación de la vida que notar esa confianza para poder desplegar tu mejor versión.

-¿Había sido tentado durante estos meses Carracedo con subir a la categoría de plata?

-Rumores siempre hay, pero como hablo yo con mi representante no nos despistamos hasta que no haya una propuesta o una oferta en firme, no nos quedamos en si estás en la mesa o si eres una opción. Al final nosotros, hasta que no hay ofertas encima de la mesa, no somos de desviar la atención, porque sabemos cómo funciona esto y hasta que no está la firma plantada en un papel no se puede hablar. Entonces, como he dicho antes, ahora mi objetivo es intentar llegar a fútbol profesional con el Córdoba y creo que se están haciendo las cosas bien en todos los sentidos como para para conseguirlo.

-Ha vivido multitud de etapas a lo largo de su carrera, supongo que ha llegado la hora de tener un poco de estabilidad en un club.

-Sí, sí, por eso la renovación. Tengo a mi familia cerca, a mi pareja cerca, una afición a la altura de Primera División, en un estadio como el de aquí y una ciudad como Córdoba. La verdad que estoy muy feliz aquí y espero estar muchos años en el Córdoba.

-¿Qué significa para usted jugar en El Arcángel?

-Es algo que te atrapa el saber que vas a jugar ante 15 o 16 mil personas. Y bueno, ya no solo eso, sino el cariño que recibe uno cuando va por la calle aquí en Córdoba, el ver la cara de ilusión de los niños. Al fin y al cabo aquí no es un club más, no es un club de Primera RFEF. A muchos cordobesistas les preguntas de qué equipo son y ponen el Córdoba por encima de Madrid, de Barça o de otros clubes. Eso, vivir así la emoción de este deporte, es algo brutal y por eso decidí venir aquí, decido renovar y estoy muy feliz.

-Un club, el Córdoba CF, donde desde hace un tiempo -desde la llegada de Infinity- para acá es toda tranquilidad y tienen todos los medios.

-Sí, sí, todos los medios. Como he dicho, se están haciendo las cosas muy bien y solo te tienes que preocupar en jugar y en dar tu mejor versión. Entonces es algo que a un futbolista le da mucha tranquilidad para poder desplegar su potencial.

-¿Es favorito el Córdoba, un recién ascendido, o hay otros equipos que lo son más?

-Yo pienso que los favoritos somos todos los que estamos arriba. Por nombre tienes equipos como el Alcorcón, sobre todo, o incluso el Madrid Castilla. Pero hay que ver también equipos como el Fuenlabrada, un recién descendido y mira dónde está, para que sepamos de la magnitud de esta categoría. Favoritos no pondría a nadie, pero sí que somos uno de los candidatos porque estamos ahí y nos hemos ganado el derecho a poder estar ahí. No hay ni que ponerse ni quitarse medallas y ser consciente de dónde estamos y de lo que queremos conseguir.

-¿Jugar el play off sería un batacazo tras estar peleando por el ascenso directo?

-Queda mucho. Nuestro primer objetivo, evidentemente, es estar en el play off y estar cuando se acerca el fin de temporada lo más arriba posible. Si se puede luchar por el liderato, lo vamos a hacer y eso está claro. Creo que hay equipo para ello, hay institución para ello, hay afición para ello... Y luego, si por lo que sea, nos toca jugar ese play off, lo vamos a dar todo. Y sabemos también que jugamos con un factor muy importante que es jugar con El Arcángel lleno. Pero primero vamos a pelear por esa primera plaza.

-¿Cómo es Germán Crespo para usted?

-Pues para mí es una pieza súper importante. Es un entrenador que deja al futbolista relucir sus virtudes. Es una persona tranquila y un entrenador que te expone todo para que lo tengas todo lo más fácil posible. Una persona comprensible, que nunca tiene una palabra más alta que la otra y yo creo que está siendo un gran gestor de grupo, como lo está demostrando. Y bueno, en gran parte, el mérito que está teniendo el Córdoba es por todo el trabajo que están realizando tanto él como su cuerpo técnico.

-Con lo que me dice, es importante que el técnico tenga mucho crédito por parte del club.

-El crédito se lo ha ganado. Es un recién ascendido y estamos a tres puntos del líder. Se está haciendo una temporada muy buena, a pesar de este bache, y el club está haciendo las cosas muy bien, manteniendo la tranquilidad, nunca dando pasos en falso y sabiendo que esto es una cuestión de todos, de los jugadores, del cuerpo técnico, de que se están haciendo las cosas bien, de que es una mala racha, pero que estamos totalmente capacitados para dar la vuelta a esto y seguir peleando por ese principal objetivo.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición en este momento?

-Pues el que he mandado siempre. Que tengan tranquilidad, que vengan a disfrutar, a apoyar al equipo los 90 minutos y luego, cuando acabe el partido, si no están contentos con lo que han visto, que se manifiesten como quieran, pero que los 90 minutos que dura el partido animen, aprieten, porque lo necesitamos más que nunca. Y si queremos conseguir ese objetivo, hay que estar todos unidos y en el mismo camino.