Juanito y "los brotes verdes" del Córdoba CF en Salamanca

El Córdoba CF regresó al trabajo este miércoles. Lo hizo a puerta cerrada con una sesión que se desarrolló en el estadio de El Arcángel. Los de Germán Crespo ya ponen los cinco sentidos en el importante envite de este sábado frente al Real Madrid Castilla (El Arcángel, 19:00). El objetivo es claro: volver a la senda del triunfo y cortar la racha de tres derrotas seguidas en el coliseo ribereño.

Con Willy Ledesma, Manolillo y Alberto Jiménez entrenando al margen del grupo -Ekaitz Jiménez sigue de baja-, los blanquiverdes, que suman cinco puntos de 21 posibles, han caído a la cuarta plaza de la clasificación en el Grupo I de Primera RFEF. El último en adelantar a los blanquiverdes fue el Deportivo tras su agónica victoria frente al Mérida.

A pesar de la mala racha de resultados, el Córdoba CF está a tan solamente tres puntos del líder, un Alcorcón que tampoco ha ganado en los últimos tres compromisos disputados. Tampoco lo ha hecho el próximo rival blanquiverde, un Real Madrid Castilla que acumula cuatro empates consecutivos. Eso sí, llevan 16 jornadas sin perder seguidas los de Raúl González Blanco.

Durante la presentación de Alberto Jiménez, Juan Gutiérrez Juanito también fue cuestionado por la dinámica que está atravesando el cuadro de Germán Crespo. En este sentido, el director deportivo del Córdoba CF indicó que son "situaciones normales que pasan en todos los clubes, estamos en este bache y cuanto antes se salga mejor".

"Siempre he dicho y he pensado que me preocupa el nivel de juego del equipo", por lo que destacó Juanito que "si logra ser un Córdoba reconocible, los resultados llegarán". "Me ha preocupado estos dos o tres partidos, aunque vimos brotes verdes y en el partido ante el Unionistas algo cambió", expresó el director deportivo cordobesista.

Insuficiente mejoría ante el Unionistas

También fue claro cuando señaló que en este tipo de dinámicas "no subes de golpe cuando estás abajo". "El otro día tuvimos cierta mejoría. Creemos que es insuficiente, pero antes o temprano tendremos resultados a favor", apuntó un Juanito que añadió que dando "pequeños pasos cambiaran las cosas". "El club hizo un esfuerzo con los fichajes y estamos apostando por seguir en posiciones altas", por lo que toca "desde este sábado ante el Castilla intentar ganar el partido".

Por otro lado, cuestionado por el control económico que pretende la Real Federación Española de Fútbol, Juanito indicó que "la situación del Córdoba CF es la de ayudar a que al final la categoría salga adelante". "Si hubo una serie de clubes que mostraron su disconformidad, pero creemos que es una categoría bonita que no da para todos".