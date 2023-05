Córdoba CF - Racing Ferrol: horario y dónde ver el partido por televisión

El Córdoba CF y el Racing Ferrol retoman este miércoles el encuentro que el pasado 25 de marzo tuvo que ser suspendido cuando no se había alcanzado el minuto 11 de partido, por el grave problema de salud que sufrió Dragisa Gudelj. Los blanquiverdes disputan así su segundo partido en casa en apenas cuatro días y llegan a la cita con la urgencia de lograr la victoria para no despedirse ya de manera prácticamente definitiva de sus opciones de alcanzar el play off.

Para el Córdoba, el partido llega después de sumar un punto ante el Deportivo de La Coruña que no colma las aspiraciones de un equipo que sigue sin ganar, pese al revulsivo que trató de buscar con la llegada de Manuel Mosquera a su banquillo.

El técnico gallego tendrá además que sobreponerse a las bajas de Gudelj, Simo (que estaba sancionado para este partido), Canario y Puga. Los dos últimos se perderán el duelo por lesión.

El Racing Ferrol, por su parte, llega a El Arcángel en una buena dinámica que le ha permitido perder solo un partido en toda la segunda vuelta. Los de Cristóbal Parralo son el mejor equipo de la competición en lo que va de 2023 y el Córdoba, en ese mismo periodo, es el peor. De ganar en territorio blanquiverde, el Racing Ferrol se colocaría segundo, a un punto del Alcorcón, que es el líder con 66 puntos.

Horario

El partido, correspondiente a la jornada 29 en el Grupo I de Primera Federación, se reanudará este miércoles 3 de mayo en El Arcángel a las 21:00. El choque se retomará desde el minuto 11 de juego, que fue en el que el árbitro lo suspendió cuando Dragisa Gudelj cayó desplomado al suelo.

Televisión

El encuentro entre los blanquiverdes y el conjunto gallego se podrá seguir en directo a través de InSports TV, plataforma digital que cuenta con los derechos de emisión de la categoría de bronce.

