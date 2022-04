El Córdoba CF, camino de una Primera RFEF más exigente

La Primera RFEF, categoría en la que el Córdoba CF está a punto de ingresar tras su sobresaliente temporada, vivirá una segunda campaña de vida mucho más exigente para los clubes que la de su estreno. La Real Federación Española de Fútbol, en reunión mantenida a principios de semana con los conjuntos de la categoría, reiteró las exigencias que en su día ya se plantearon, sin posibilidad de ampliar la moratoria dada el año pasado para que los clubes adapten sus instalaciones.

Uno de los puntos de más tensión tratados en la reunión entre el ente federativo y los clubes fue el de las exigencias de participación recogidas en las normas y bases reguladoras de la Primera RFEF. Ya el verano pasado, aunque con moratoria de un año que ahora toca a su fin, la RFEF impuso que los 40 equipos de la categoría debían contar con un césped de hierba natural, en un recinto que cuente además con la iluminación suficiente para garantizar las retransmisiones televisivas en horario nocturno. En ese aspecto, un mínimo de 600 luxes es lo exigido por la RFEF. Los estadios, además, tendrán que contar con un mínimo de 4.000 asientos de aforo y, a partir de la temporada 2023-24, tendrán que estar dotados de gradas perimetrales que rodeen todo el terreno de juego.

Todo ello se suma a las exigencias económicas en cuanto a presupuesto mínimo y número de licencias profesionales de los futbolistas, que quedan fijadas en un mínimo de 18 hombres por plantilla.

Después de un año duro de adaptación a la categoría y sus requisitos, muchos clubes que por derecho deportivo estarán en la tercera división del fútbol español, no podrían competir si la RFEF mantiene su intransigencia. El Córdoba CF, en ese aspecto, queda fuera de cualquier duda, pues las instalaciones de El Arcángel están muy por encima de lo exigido por la federación. Para muestra, los recientes partidos de primer nivel disputados en el coliseo ribereño, como la semifinal de la Supercopa de España del año pasado, que trajo a la ciudad al Barcelona y la Real Sociedad o varios compromisos internacional de la selección española sub 21.

Las vacantes, para los peores de Primera RFEF

Otro de los aspectos importantes tratados en la reunión fue la asignación de posibles vacantes que surjan en la categoría por motivos no deportivos. El ejemplo claro es el del Extremadura, incapaz de acabar la actual temporada por su liquidación por motivos económicos. La RFEF sometió a votación el criterio a seguir para asignar esas plazas en caso de surgir vacantes y los clubes decidieron que serán ocupadas por los descendidos con mejor derecho deportivo (más puntos) de entre su misma categoría, y no entre los mejores no ascendidos de la Segunda RFEF.

En cuanto al reparto económico de los derechos de televisión, la Federación garantizó a los clubes las cantidades pactadas en su día en el contrato suscrito por tres temporadas con Fuchs Sports, empresa que ha incumplido los plazos de pago. Rubiales aseguró que se negocia con la OTT para ofrecer alternativas en el calendario de pagos, pero no una rebaja de las cantidades, por lo que instó a los clubes a confeccionar con tranquilidad sus presupuestos para el próximo curso.