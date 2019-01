León se pone serio

La derrota en Soria ha encendido los ánimos en el Córdoba. Y Jesús León está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para evitar que situaciones así se repitan. El presidente sacó ayer el látigo y se puso serio, advirtiendo de la necesidad que tiene el club de entrar al mercado para reforzarse y evitar caer "al hoyo" de la Segunda B. Está claro que en cuanto LaLiga abra la mano, esta semana cuando se finiquite el traspaso de Guardiola y Aguado al Valladolid, llegarán fichajes... acompañados de bajas, que serán más de las previstas.

Aprovechando la visita de LaLiga Genuine y con la dura resaca de la derrota ante el Numancia, León fue contundente: "Sólo quiero en el club a gente que quiera estar". Al paso por su primer aniversario al frente de la institución, el montoreño recalcó que tiene "la misma ilusión" que entonces y reconoció que la situación deportiva es "algo mejor, pero no para tirar cohetes". Es por eso que toca "actuar y tomar las medidas a las que me vi obligado el año pasado", en referencia a la revolución de entradas y salidas llevada a cabo bajo por Luis Oliver. Ahora, con una situación económica peor, será difícil pensar en un desenlace similar, pero...

"No me pidáis que haga hincapié en lo que habéis visto (en alusión del choque de Los Pajaritos). El que no quiera estar que no esté. Quiero gente involucrada y nada de la situación del club justifica esas actitudes. Sólo quiero en el club a gente que quiera estar. Ahora el club está por encima de los intereses de todos", explicó el presidente cordobesista, al que el paso de las horas no quitó el enfado por la actuación Vergonzosa firmada ante el Numancia (3-2).

Quizás con un punto de sinceridad mayor al que se espera de un máximo dirigente, Jesús León defendió la labor de Curro Torres, ya que "no se puede hacer más", y le mostró su "confianza absoluta". Y tras esto, ¿a quién culpar? Los focos miraron a la plantilla, dibujando un "intenso" esprint final de un mercado que vive sus últimos diez días: "Refuerzos va a haber seguro, si no los hay nos vamos al hoyo".

Los movimientos, a la espera de la venta

En el momento en que la operación Guardiola-Aguado se oficialice será el momento de dar continuidad a los movimientos que ya inició la salida de Bambock el pasado viernes. Erik Expósito ya sabe que no cuenta y Aythami está cerca de salir, pero en la diana aparecerán otros nombres para dejar sitio a Josema, Carrillo y un mediocentro posicional. Pero a tenor de lo visto y teniendo en cuenta que la idea –o la directriz de LaLiga– es mantener las 18 fichas profesionales y seis sub 23 del inicio de curso, tendrá que haber más salidas para dar forma al nuevo proyecto.

De momento, la situación al cierre de la jornada 22 dice que los blanquiverdes son penúltimos y la permanencia se sitúa a cinco puntos, lo que es la máxima desventaja desde que arrancó el campeonato. Parece claro que la reacción no puede esperar mucho más.

Otro expediente disciplinario

Entre otras cosas porque el arreglo de hace un año sigue aún hoy teniendo consecuencias para el CCF. Sin ir más lejos, Javier Tebas, presidente de LaLiga que participó de la jornada final de la segunda parada de LaLiga Genuine, advirtió de la apertura de un expediente disciplinario a la entidad blanquiverde por los impagos, entre ellos el retraso en el abono de las nóminas a la plantilla. "Ha hecho algún incumplimiento, veremos a ver qué tipo es y que se examine el procedimiento instructor", relató el dirigente, que quiso diferenciar con el caso del Reus, pues "ningún jugador ha pedido la rescisión del contrato, es un elemento diferenciador; son hechos diferentes".

Al respecto, León quitó hierro al asunto, pues "el expediente, que ya nos ha llegado, es un tema automático. Cuando tienes unos retrasos LaLiga te notifica que va a actuar, ya hemos notificado el pago de noviembre y cuándo haremos el de diciembre. El expediente quedará en nada".

"Son momentos complicados en el Córdoba. No es fácil para Jesús León, veremos al final de la temporada. Pone empeño en sacar el club adelante. Es más difícil de lo que él pensaba, pero valoraremos al final de temporada", dijo Tebas, que defendió que "el fair play financiero funciona perfectamente pero si te engañan con los números... eso tiene efectos en las tesorerías de los clubes. Por ahí puede estar la pista de lo que está pasando. Todo parte de los datos que se dan, que no son los correctos", sentenció el dirigente, que pudo ver en primera persona el enfado de Jesús León.