Jesús León: “El mes de enero es crucial”

Jesús León es consciente de que lo que ocurra en las próximas semanas marcará en buena medida el futuro a corto y medio plazo del Córdoba CF. El presidente cordobesista admite que "lo deportivo y lo económico son igual de importantes" en este momento para una institución sumida en graves problemas en ambas áreas, si bien confía en solucionarlos durante un mes de enero que ve "crucial".

"Este año se tiene que salvar y se va a salvar como sea", insistió el dirigente blanquiverde, que tiró un órdago al advertir que no va a parar "hasta que el Córdoba juegue Europa League; no soy conformista, porque si lo fuera ya me hubiera ido". "Vinimos a salvar el equipo y se consiguió; estamos en la transición hacia otra cosa, pero hay que ser realistas. Tenemos que esperar nuestro momento", reafirmó ante las cuestiones del abonado Francisco Muñoz sobre el cincuentapuntismo que parece haberse instalado de nuevo en la casa cordobesista en las últimas temporadas.

Así, mirando directamente al terreno de juego, el montoreño admitió que "a día de hoy los resultados están siendo más lentos de lo que esperamos", pero mostró su convencimiento de que Curro Torres será capaz de revertir la situación, aunque "tenemos que incorporarle cosas para dotar al equipo y que en la segunda vuelta salgamos de donde estamos". "Con las operaciones que tenemos creo que le vamos a dar un refresco al equipo, estoy tranquilo", continuó.

Entre los cambios está la más que probable salida de Aythami, al que pretende Las Palmas. León sometió a referéndum público cómo actuar ante esta situación sobrevenida, pues el jugador tiene contrato hasta 2020, con una cláusula de tres millones, y el dictamen fue el mismo por el que ha optado el club: que los amarillos abonen alguna contraprestación, aunque eso puede jugar con el hecho de mantener en nómina a un jugador que no quiera estar y que cuenta para el entrenador.

"Sé que hubo una llamada de Las Palmas a nuestro director general y se les ha manifestado cuál es nuestra intención. Aythami tiene un contrato con el club y lo tiene que cumplir; y el club velar por sus intereses. Entendemos su situación personal, que quiere estar en su tierra, pero eso es solo la parte humana. Hay otra de responsabilidad de gestionar el club y ahí hay que buscar el máximo beneficio. Si cumplimos la ilusión de alguien, estupendo, pero lo lógico por parte del club es que una persona con contrato venga con ofertas", argumentó el presidente.

León quiso separar este caso de la intención de la entidad de devolver a los insulares a Erik Expósito tras su frustrada cesión en esta primera parte del curso. Y advirtió que esa postura de fuerza, el CCF pretende reforzarla poniendo al día al plantel, que este jueves ha alcanzado el retraso de dos nóminas, algo que espera solucionar "en horas". Al respecto, y con esa retrospectiva de la que suele tirar a menudo, destacó que durante "la gestión de González lo tenía todo cerrada, porque tuvo seis retrasos de nóminas e inspecciones de LaLiga, y no se enteraba nadie".

El caso Sergi Guardiola

La otra patata caliente, como ya ocurrió en verano, afecta a Sergi Guardiola. Ahora con el Getafe pidiendo su parte del pastel, que pillará, como compensación al hecho de tener que romper la cesión de la que apenas ha disfrutado en la primera parte de la temporada, pues el jumillano es la última opción ofensiva para Bordalás. "No puedo contar detalles para que se malinterpreten, porque esto es fútbol. Hay una negociación y tres partes y hay que coordinar entre todas. Cada cual juega sus bazas, las que cree que dispone. Entiendo que se culminará con un acuerdo para todos que no será el que gustaría, pero que nos deje suficientemente satisfechos", explicó el presidente.

"Queremos que sea cuanto antes. No quiero poner fechas, pero estamos en una fase muy avanzada", incidió León, que pidió "ser coherentes en función del escenario, pero también prudentes, aunque si se produce esa venta te puedas ir a un momento mejor que otro. Tenemos que conjugar ese aspecto de equilibrio, porque no depende todo de nosotros sólo. A lo mejor es un combinado de todo lo que sale al final, pero estamos trabajando en todos los escenarios y sin parar".

Los refuerzos que deben llegar

Y eso pasa también por mirar futuros refuerzos, entre los que podría estar Josema, ya entrenando con el equipo, pero todavía no inscrito, y donde no hay lugar para Jona en caso de que el Lugo decida cortar su cesión. Con todo, el punto primero será abonar el segundo pago a Osasuna por el traspaso de Jaime Romero, algo que debería cumplimentarse "en breve", aunque antes toca esperar a ver en qué escenario queda el club, pues "tenemos distintos para enero: la opción A es que no tengamos ventas, la B que tengamos ventas pero no las esperadas y la C que tengamos las ventas esperadas. En función de eso hay unos nombres para cada caso concreto".

Pero a pesar de todo, Jesús León no pierde el optimismo y recuerda que "si todo sale como esperamos vamos a darle a la entidad la estabilidad que necesitamos para conseguir el objetivo. Estoy convencido de que va a salir enero relativamente bien y ojalá sirva para construir un proyecto estable y de futuro y que los problemas de este año sean anécdotas a corto plazo". Sería, sin lugar a dudas, la mejor de las noticias.